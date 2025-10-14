Arbetsledare välkomnas till pedodontikliniken Folktandvården Stockholm
Vill du ta en ledande roll på en specialistklinik där klinisk verksamhet, forskning och utbildning möts och utvecklas tillsammans? Som en strukturerad och kommunikativ ledare får du här möjlighet att göra skillnad och bidra till en trygg, tillgänglig och högkvalitativ vård för barn och unga.
Vi söker nu en arbetsledare som vill vara med och leda vår specialistverksamhet inom pedodonti i Sollentuna och Handen samt narkosverksamheten vid Danderyds sjukhus och Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Uppdraget
I rollen som arbetsledare ansvarar du för den dagliga driften och är ett nära stöd för både medarbetare och klinikchef. Du har ett särskilt ansvar för schemaläggning och bemanning, vilket du hanterar i nära samarbete med narkossamordnaren. Du leder och fördelar det operativa arbetet på klinikerna, stöttar personalgruppen i det dagliga arbetet och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat.
Som en del av klinikledningen deltar du i planering och utveckling av verksamheten, där du bland annat arbetar med frågor kopplade till tillgänglighet och patientflöden. Du är också en viktig drivkraft i vårt arbete med verksamhetsutveckling, med särskilt fokus på digitalisering och ökad tillgänglighet för patienter.
Du ser värdet i att bygga en trygg och inkluderande arbetsplats där alla medarbetare ges möjlighet att vara delaktiga. Du bidrar till att skapa en kultur som präglas av medledarskap, psykologisk trygghet och långsiktig hållbarhet, i linje med Folktandvården Stockholms syn på vad som skapar en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som:
Är tandvårdsutbildad och du får gärna ha erfarenhet av arbetsledning eller från en samordnande roll.
Har goda kunskaper i administrativa system, planering och struktur.
Är en trygg, lyhörd och lösningsfokuserad ledare.
Har ett starkt intresse för digital utveckling och patientcentrerade lösningar.
Vill bidra till en stärkande arbetsmiljö och ett inkluderande ledarskap.
Vi erbjuder:
Ett utvecklande och meningsfullt uppdrag i en specialiserad verksamhet.
Ett nära samarbete med klinikchef och kollegor i ett engagerat team.
Möjlighet att påverka vardagen för både medarbetare och patienter.
Välkommen med din ansökan senast den 2 november-2025. Tjänsten är tillsvidare och på heltid, tillträde sker enligt överenskommelse och provanställning kan förekomma. Du söker via vårt rekryteringssystem där du registrerar ditt CV och ett personligt brev. Vi vill informera dig om att vi tar referenser från din klinikchef om du arbetar hos oss/har arbetat hos oss.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Har du frågor
Kontakta gärna verksamhetschef Andreas Cederlund, tel. 072-594 93 64 eller på: andreas.cederlund@regionstockholm.se
eller Hanna Nörgaard, tel.072-594 91 51 eller på: hanna.norgaard@regionstockholm.se
Vi ser fram emot att ha just dig som framtida kollega!
Som ledare/medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
