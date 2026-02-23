Arbetsledare, Trafikövervakning till Parkeringsverksamheten
2026-02-23
Vill du vara med och göra vardagen enklare för Örebroarna?
Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare, varje dag.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Vår enhet utvecklas och nu finns möjlighet att kliva in i rollen som Arbetsledare på Trafikövervakningen. Tillsammans med en arbetsledarkollega och Gruppchef kommer du att ansvara för arbetsledning inom enheten samt för att säkerställa att gällande föreskrifter avseende stannande och uppställning av fordon efterlevs av en grupp om cirka 23 medarbetare. Trafikövervakningen är en del av parkeringsverksamheten vilken huvudsakligen ansvarar för parkeringsövervakning, betalsystem för parkering, reparation och underhåll av betalautomater för parkering, strategisk utveckling och mycket mer inom ramen för parkering.
Exempel på arbetsuppgifter:
• leda det operativa arbetet i fält
• ansvara för att utvecklingen inom arbetsområdet följs
• leda övervakning av gällande föreskrifter och ansvara för att gällande lagstiftning, policy och rutiner följs
• informera fordonsägare om gällande föreskrifter
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Inom park och gatuverksamheten arbetar cirka 150 medarbetare inom tre enheter med drift, underhåll och utveckling av gator, trafik, torg, parker och parkering. Vi är en utvecklingsintensiv verksamhet som arbetar aktivt med att öka vår kunddialog och möta medborgarnas behov och önskemål. Park och gatuverksamheten är en del av Teknik och serviceförvaltningen. Vi är cirka 400 medarbetare och vårt uppdrag är att ge Örebroarna en god kommunalteknisk service. Miljöhänsyn, god ekonomi och kvalitet är grundstenar i vår verksamhet. Förutom gator, vägar, trafik, torg och parker ansvarar vi för avfall, kommunens fordon samt vatten och avlopp.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är du en trygg och kommunikativ person som är bekväm med att fatta beslut och samtidigt vara nära ett team och samarbeta i vardagen. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och har förmåga att anpassa din kommunikation efter situation och mottagare. Du ser till helheten, förstår verksamhetens uppdrag och har ett aktivt intresse för ledarskap och utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• godkänd gymnasieutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• godkänd utbildning för Kommunal Trafikövervakare enligt Rikspolisens föreskrifter
• god datavana
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet av en arbetsledande roll
• erfarenhet av annat säkerhetsarbete med ledningsansvar
• goda kunskaper i engelska språket och/eller andra språkkunskaperTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Övrig information
Provanställning kan komma att tillämpas.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 9 mars. Urval och intervjuer sker efter annonsering.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
