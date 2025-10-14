Arbetsledare till Verdis i Upplands Väsby
Verdis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Upplands Väsby Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Upplands Väsby
2025-10-14
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verdis AB i Upplands Väsby
, Täby
, Vallentuna
, Järfälla
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en engagerad ledare som brinner för kvalitet och utveckling? Är du dessutom en erfaren administratör med god systemvana? Då ska du söka tjänsten som arbetsledare hos Verdis i Upplands Väsby!
Verdis är en ledande aktör inom avfallsbranschen och vi ansvarar för att leverera högkvalitativa tjänster till våra uppdragsgivare. Vi är stolta över vårt engagemang för att upprätthålla miljövänliga lösningar och att främja en hållbar framtid genom att hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt. Publiceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
Verdis ansvarar för avfallsinsamlingen i ett flertal kommuner i norra Stockholm, med utgångspunkt från vår depå i Vällsta, Upplands Väsby. Som arbetsledare hos oss har du det övergripande ansvaret över planering och organisering av den operativa verksamheten på avdelningen, kopplat till ett av våra kommunala kontrakt. Det innebär att du leder och fördelar det dagliga arbetet för våra miljöarbetare/chaufförer och fordon som arbetar i driften. Du följer upp och säkerställer att arbetet utförs enligt gällande rutiner, säkerhetsföreskrifter och våra uppdragsgivares krav. Du har en nyckelroll vad gäller att kommunicera och samarbeta, både med medarbetare och med våra uppdragsgivare. Du rapporterar till produktionschefen och har ett nära samarbete med dina arbetsledarkollegor.
Dina huvudsakliga ansvarsområden som arbetsledare är:
- Att leda och planera arbetet för personalen
- Administration i Verdis och uppdragsgivarnas verksamhetssystem
- Kommunikation med uppdragsgivare och kunder
- Hantering och uppföljning av arbetsmiljöärenden
- Att säkerställa att fordonsflottan hanteras på ett korrekt sätt
- Koordinering med verkstäder angående service och reparationer av fordon
Om digFör att lyckas och trivas i tjänsten tror vi att du har en stark ambition och en vilja att självständigt driva olika typer av frågor och ärenden. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och sätter en ära i att leverera hög kvalitet i det arbete du utför.
Du är en entusiastisk ledare som kan motivera och inspirera andra. Du anpassar din kommunikation efter olika situationer och är skicklig på att bygga relationer. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, samtidigt som du kan vara bestämd när situationen kräver det.
Du behöver ha god dator- och systemvana och administrativ förmåga, eftersom stora delar av tjänsten innebär administration i olika verksamhets- och kvalitetssystem. Vidare är det viktigt att du är stresstålig och kan hantera perioder av hög arbetsbelastning samt oförutsedda händelser på ett effektivt sätt.
För att vara kvalificerad för tjänsten behöver du ha minst två års ledarskapserfarenhet från transportbranschen eller närliggande bransch. Vi värderar också dina personliga egenskaper högt i samband med den här rekryteringsprocessen.
Övrigt
Startdatum: Enligt överenskommelse - gärna så snart som möjligt.
Anställningsform och omfattning: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas), heltid.
Stationeringsort: Vällsta, Upplands Väsby. Du behöver ha B-körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig till och från vår depå.
Är du en ambitiös och självgående ledare som delar vår passion för att göra skillnad? Ansök idag!
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Ansökan sker genom att klicka på "Ansök nu" eller via vår hemsida, https://www.verdis.se/bli-en-av-oss/lediga-jobb/.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta ansokan@verdis.se
.
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verdis AB
(org.nr 556749-8026), https://www.verdis.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verdis Jobbnummer
9556272