Arbetsledare till vår Lift- och Anläggningsverkstad i Arlanda
Cramo AB / Chefsjobb / Sigtuna Visa alla chefsjobb i Sigtuna
2025-08-28
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cramo AB i Sigtuna
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Uppsala
eller i hela Sverige
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Som Arbetsledare leder du tillsammans med Verkstadschefen det dagliga arbetet i vårt serviceområde som sträcker sig i mellersta Sverige och bidrar till att vi hanterar vår maskinpark på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Du samarbetar även nära med Arbetsledare för verkstaden för att samordna insatser och säkerställa att arbetet fungerar smidigt både i verkstad och ute på fält. Genom ett nära samarbete med din närmaste chef och kollegorna på Cramo är du med och skapar en stark teamkänsla och en god arbetsmiljö. Du tar beslut kring den dagliga driften, hanterar olika prioriteringar och ser till att arbetet flyter på. Resor under arbetstid förekommer i tjänsten.
En stor del av din tid ägnas åt administrativa uppgifter, vilket kräver att du har en hög administrativ förmåga och ett gott ordningssinne. Du fungerar som en teknisk support för både verkstads- och depåpersonal runt om i landet. Genom att samarbeta med kollegor och säkerställa att avdelningens flöden fungerar internt och externt bidrar du till en hög servicegrad för våra kunder.
En viktig del av rollen är att aktivt delta i utvecklingen av våra maskiner. Vi strävar hela tiden efter förbättring, och här spelar du en central roll genom att bidra med idéer och erfarenheter. Du har också en viktig funktion i att samarbeta med leverantörer i frågor som externa reparationer, garantiärenden och reservdelar. Utöver detta ser du till att personalen har rätt information och förutsättningar för att sköta underhållet på våra maskiner och säkerställa att de utför sina uppgifter på bästa sätt.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: Kollektivavtal: Basindustrin - Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna
Tidigare erfarenhet från liknande roll
Goda kunskaper i Office
Avslutad gymnasial utbildning
B-körkort
Meriterande om du har erfarenhet inom branschen
Meriterande om du har teknisk kunskap om liftar och anläggningsmaskiner
Vi ser gärna att du har ett tekniskt intresse
Vi söker dig som är en strukturerad problemlösare med ett stort tekniskt intresse. Du har en god kommunikativ förmåga och förmedlar information och budskap till andra på ett lättbegripligt och engagerat sätt. Vidare är du positiv, utåtriktad, ansvarsfull och engagerad samt känner ett ägarskap för dina arbetsuppgifter.
Det kanske viktigaste för att lyckas i rollen är ditt intresse och engagemang för det vi gör. Din drivkraft och nyfikenhet är avgörande för att du ska trivas och bidra till att vi tillsammans når våra mål.
Hos oss får du möjlighet att kombinera ditt tekniska intresse med ledarskap, samtidigt som du bidrar till ett arbetsklimat där alla känner sig inkluderade, stöttade och har möjlighet att växa. Vi ser gärna kvinnliga sökande till tjänsten och välkomnar dig som vill vara en förebild för dina medarbetare.
Ansökan
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Verkstadschef Marcus Valsjö på marcus.valsjo@cramo.com Varaktighet, arbetstid, etc.
Full-time Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14783". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cramo AB
(org.nr 556104-3539), https://careers.cramo.com/ Jobbnummer
9480819