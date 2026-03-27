Arbetsledare till vår butik i Västra Frölunda
2026-03-27
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet.
Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 16 länder och vi driver 51 butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige, Norge och online.
Vi arbetar efter visionen; För barnen. Och världen de drömmer om. Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter, världen över. Läs mer Om Erikshjälpen.
Vill du bidra till att förverkliga barns rättigheter och drömmar? Brinner du för att arbeta operativt och leda det dagliga arbetet? Då är det här rollen för dig.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-27Beskrivning
Butiken har idag en verksamhetschef, tre arbetsledare och ett antal engagerade butiksmedarbetare. Som arbetsledare är du en operativ ledare som strävar efter att optimera produktivitet, effektivitet och kvalitet. Du kommer att vara en viktig roll i att nå butikens fastlagda mål, vårt överskottsmål, sociala mål och miljömål.
Ingen dag är den andra lik. Som arbetsledare ser vi därför att du tar tag i det som behövs och tycker om ett omväxlande arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Du leder det dagliga arbetet, med fokus på flöde i produktionen, försäljning och drift i butiken.
Du sorterar och värderar inkomna gåvor. Arbetet kan vara fysiskt krävande och det är bra om du trivs med ett högt tempo.
Du ger introduktion till nya medarbetare och handleder dem till kunskap om sina arbetsuppgifter. Planerar uppföljningar med våra samarbetspartner.
Du ansvarar för att butiken har en hög påfyllnadsgrad och ger en fin kundupplevelse. Du har butiksansvar under vissa kvällar samt helger.
Du rapporterar till verksamhetschefen.Kvalifikationer
Du har:
ledarutbildning eller relevant arbetslivserfarenhet inom arbetsledning
erfarenhet av butiksarbete, gärna inom detaljhandel och försäljning
Du är:
trygg och tydlig i din ledarroll. Du leder med ett helhetsperspektiv och vill utveckla verksamheten framåt.
strategisk. Ser till helheten, kan prioritera, analysera, lägga upp en struktur och skapa rutiner.
prestationsinriktad. Agerar drivande med fokus på försäljning och logistik för att åstadkomma mätbara resultat.
lojal. Uttrycker en positiv attityd till ditt arbete och till verksamheten. Delar Erikshjälpens värdegrund som bygger på tre grundprinciper; FN:s barnkonvention, Eriks anda och en kristen människosyn, alla människors lika värde.
Meriterande om:
du har erfarenhet eller utökad kunskap om värdering av secondhandvaror.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Idéburen organisation, mellan FREMIA och Handelsanställdas förbund.
Som anställd hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för barnen. Och världen de drömmer om.
Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Placering: Västra Frölunda
Observera att urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Erikshjälpen Second Handbutiker
561 33 HUSKVARNA Arbetsplats
Erikshjälpen Second Hand Kontakt
Verksamhetschef
Anna Olsson anna.olsson@erikshjalpen.se Jobbnummer
9825410