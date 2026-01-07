Arbetsledare till Svevias TA-depå, Göteborg
2026-01-07
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Nu söker vi en arbetsledare till Trafikanordningar (TA) med placering på vårt regionkontor på Grimboåsen, Göteborg. Vår affär är en viktig pusselbit i satsningen mot säkra arbetsplatser och en trygg trafikmiljö. Vi söker nu dig, som precis som vi - brinner för säkerhet på väg! Om uppdraget som arbetsledare
Som Arbetsledare för TA ansvarar du för såväl planering, utförande och uppföljning av våra kunders uppdrag inom trafikanordningar.
Rollen innebär kontakt med både interna och externa parter eftersom du ansvarar för affären från start till mål. Arbetet förläggs främst på kontoret och du har en viktig ledande funktion för våra yrkesarbetare och underentreprenörer. Du säkerställer leveranser från att initiera och starta projekt till fakturering och uppföljning av arbetet. Däremellan ingår även moment som kalkylarbete och övrig förekommande administration.
Vem är du?
Vi söker dig som tidigare har arbetat med trafikanordningar på väg alternativt har erfarenhet från entreprenadbranschen med motivation och intresse för att fördjupa dig inom TA. Vi ser att du har haft en arbetsledande roll sedan tidigare, där du självständigt löst problem, tagit initiativ och fattat beslut - och det är något du trivs med. Du värdesätter tydlig kommunikation samt goda relationer med såväl kollegor som kunder. Som person är du trygg, förtroendeingivande och uppskattar ett varierat arbete med mycket eget ansvar och hög servicenivå. Ditt arbete genomsyras av affärsmässighet och du strävar alltid efter att uppnå uppsatta mål och lönsamhet i dina projekt. B-körkort och flytande såväl i tal som skrift i svenska är ett krav för tjänsten. Då rollen innebär att du kommer arbeta med digitala verktyg och system är det ett krav att du känner dig bekväm med detta.
Tjänsten är heltid och arbetstiden är förlagd vardagar 7-16, dock kan övriga arbetstider förekomma. Beredskap ingår i tjänsten. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning.
Denna roll är en av två roller som vi just nu rekryterar till vår TA-organisation i Göteborgsområdet. Vi söker även en TA- Ingenjör till vår verksamhet - här kan du läsa mer om den rollen här
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd.
Vi har karriärvägarna för dig som både vill bli chef och ledare eller vill utvecklas i din befintliga yrkesroll. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start efter överenskommelse. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test).
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Skicka in din ansökan som senast den 25 januari, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Platschef Royne Larsson på royne.larsson@svevia.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta Caroline Wallin, Talent Acquisition Business Partner på caroline.wallin@svevia.se
.
