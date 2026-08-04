Arbetsledare till stort byggprojekt i Boden!
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-08-04
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Vill du vara med och forma framtidens gröna stålindustri? I denna tjänst blir du supervisor där du kommer att tillbringa en stor del av din tid ute i bygget och vara med där det händer. Här kommer du ha en nyckelroll i att styra den dagliga driften genom att koordinera och administrera ett stort byggprojekt. Du kommer att vara med och säkerställa att produktion sker enligt plan och med högsta kvalitet. Låter detta intressant? Bli en del av ett härligt gäng och ansök redan idag!Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som arbetsledare kommer du arbeta nära projektchefen, projektingenjörer och andra nyckelpersoner i projektet. Du kommer att arbeta på plats i Boden tillsammans med ca 10 andra kollegor på samma bolag. Du kommer vara delaktig i projektets utveckling genom olika faser, med möjlighet att växa och utvecklas i takt med projektets framsteg.
Du erbjuds
Möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av en omfattande investering i Boden
En varierande vardag där ingen dag är den andra lik!
Arbeta nära ett härligt team med högt i tak och där alla stöttar varandraDina arbetsuppgifter
Utföra inspektioner och avstämningar av utförda arbeten
Samordning mellan olika underentreprenörer inom alla områden, bygg, arbetsmiljö osv.
Administera i olika system
Planera och kontrollera arbetsberedningar, riskinventeringar och egenkontroller
Säkerställa att hjälpmedel på plats finns, så som avspärrningar, belysning mm.
Delta på möten internt och externt
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att arbeta i liknande roll i byggbranschen
Behärskar god svenska och engelska då språken används dagligen
Innehar B-körkort och har bil för att ta dig till arbetsplatsen
Det är meriterande om du har
Flerårig erfarenhet inom bygg och/eller projektledning
Erfarenhet av stål/betongkonstruktion
Vi ser det även som meriterande om du bor i eller har koppling till Luleå/Boden då behovet är relativt omgående
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Ordningssam
Målmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8B4TFD". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta
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903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10021202