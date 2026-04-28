Arbetsledare till sommarjobbande ungdomar i Nacka kommun
2026-04-28
Vill du ha ett roligt och givande arbete där du får arbeta med ungdomar? Har du en förmåga att kunna motivera och strukturera? Är du tillgänglig från juni och vill arbeta hela sommaren? Då kan det här vara den perfekta tjänsten för dig.
Ditt uppdrag
Som arbetsledare i Nacka kommun kommer du att inspirera och motivera Nackas ungdomar i deras första sommarjobb. Ditt huvudfokus är att leda grupper med sommarjobbande ungdomar som tillsammans rustar upp utemiljöer runtom i Nacka. Målet är att arbetet ska främja till en pedagogisk hållbar utemiljö för barn och unga i Nacka kommun.
Uppdraget utförs av Nacka kommun och i samverkan med förskolepersonal. Som arbetsledare ska du inspirera och föreslå idéer på hur gårdarna kan förändras med enkla medel och hur skräpet från Nackas stränder kan förändras till konst. Tillsammans med ungdomarna skapas och förverkligas idéerna.
Vi söker en arbetsledare som kan arbeta början redan 8:e juni och arbeta till 21:a augusti. Som arbetsledare tillhör du ett team på åtta arbetsledare och två projektledare.
Huvudsakliga uppgifter:
Arbetsleda och handleda ungdomarna i deras arbetsuppgifter för att tillsammans förändra och förbättra utemiljön
Fungera som inspiratör och idéspruta till ungdomarna och arbetsplatsen
Sprida positiv energi och skapa en god stämning bland sommarjobbande ungdomar
Arbeta med sociala medier för att inspirera och visa upp det kreativa skapandet
Samverka och samarbeta med involverade aktörer, övriga arbetsledare och arbetsplatsen
Gå gärna in på skolgårdsprojektets och strandpatrullens Instagram för att ta del av hur arbetet kan se ut.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du:
• Har B-körkort och god körvana
• Är tillgänglig under hela sommaren
• Har tidigare arbetslivserfarenhet
• Har gymnasial utbildning
Det är önskvärt om du har:
• Erfarenhet av arbete med ungdomar
• Erfarenhet av att arbetsleda
• Kunskap om snickeri och hantverk
• Intresse för nyskapande och hållbarhet
• Erfarenhet av arbete i projektform
Är det här du?
Vi söker en person som vill inspirera och motivera sommarjobbande ungdomar i deras första kontakt med arbetslivet. God struktur, kvalitetsmedvetenhet och håller säkerheten i fokus är några viktiga egenskaper som vi söker. Som arbetsledare är du flexibel, organiserad och trivs i en varierad miljö. Du tar självständigt ansvar, arbetar effektivt inom tidsramar och kan fatta välgrundade beslut vid behov.
Samarbetsförmåga är central, liksom att vara en lyhörd kommunikatör som kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. En pedagogisk och motiverande inställning, tillsammans med initiativförmåga och idéer för att lösa arbetsrelaterade frågor, värdesätts högt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och strävar efter en dynamisk arbetsmiljö med medarbetare i olika åldrar. Minimiåldern för tjänsten är 18 år.
Utdrag från Polisens belastningsregister
I Nacka kommun krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister för arbete i skola och förskola i samband med anställning.Länk till blanketten finns här. Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Vill du bli en del av Nacka kommun? Skicka gärna in din ansökan redan idag.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Rafiq Mohammad, projektledare på skolgardsprojektet@nacka.se
. Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Mithoo Theander på mithoo.theander@nacka.se
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167), http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice,Förebyggande insatser Kontakt
Arbetskonsulent
Rafiq Mohammad rafiq.mohammad@nacka.se 087187970
9881386