Arbetsledare till Räckesgruppen i Järna
Svevia AB (publ) / Byggjobb / Södertälje Visa alla byggjobb i Södertälje
2026-06-24
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Nu söker vi Arbetsledare för vår specialverksamhet på etableringen i Järna med fokus på vår räckesgrupp. Räckesmontering är ett växande segment inom Svevia. Verksamheten omfattar nyuppsättning, utbyte och reparation av vägräcken samt rådgivning kring typval och montering. Svevia arbetar med såväl energiupptagande avslutningar som CE-märkta räckessystem – från prylning och stolpslagning till färdig installation och dokumentation.
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som Arbetsledare
Som arbetsledare hos Svevia får du en varierad och ansvarsfull roll där du är med genom hela projektkedjan – från kalkyl och planering till genomförande och uppföljning. Du säkerställer att arbetet utförs enligt plan, med fokus på kvalitet, säkerhet och ekonomi, samtidigt som du samordnar och leder både våra egna medarbetare och underentreprenörer.
Du blir en viktig del i verksamhetens fortsatta utveckling och får möjlighet att bidra till att effektivisera och digitalisera arbetssätt och processer inom teamet.
I rollen arbetar du bland annat med:
Arbetsledning och samordning av produktionen
Planering och resursfördelning
Ekonomisk uppföljning och kostnadskontroll
Fakturering och administrativ uppföljning
Vi erbjuder en roll med stor frihet under ansvar där du själv planerar och prioriterar ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Arbetet innebär emellanåt resor inom området för att kalkylera arbeten, genomföra platsbesök och säkerställa att produktionen har rätt förutsättningar. Övernattningar förekommer några nätter per månad.
Tjänsten är på heltid med placering på Svevias etablering i Järna. Arbetstiden är i huvudsak förlagd till vardagar kl. 07.00–16.00, men arbete på obekväm arbetstid kan förekomma beroende på verksamhetens behov. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
För att vara aktuell för tjänsten som arbetsledare ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av arbetsledning
B-körkort
God datavana och stort intresse för digitala arbetssätt
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Det är dessutom meriterande om du har:
C-körkort (starkt meriterande)
Tidigare erfarenhet av räckesmontage
Arbete på väg 2.2
Din personlighet är viktig för oss! Vi tror att du motiveras av struktur, ordning och reda med en administrativ ådra. Vidare är du trygg och förtroendeingivande, du har ett affärsmässigt arbetssätt med fokus på lönsamhet. Du har en förmåga att skapa goda samarbeten med kunder och medarbetare. Att självständigt lösa problem, ta initiativ och fatta beslut faller naturligt för dig och du värdesätter tydlig kommunikation i alla led. Det är även en stor fördel att bo nära kontoret för att snabbt kunna vara på plats när man har beredskap.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du har möjlighet att starta efter sommaren. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test). Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
Skicka in din ansökan senast den 3 augusti. På grund av semesterperioden kommer urval och återkoppling att ske efter sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Stefan Rosenberg på stefan.rosenberg@svevia.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Talent Acquisition Partner Alexandra Zätterlöf Bohlin på alexandra.zatterlof.bohlin@svevia.se
.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7631816-2069791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Tuna industriväg 29 (visa karta
)
153 30 JÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9977957