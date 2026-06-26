Arbetsledare till Parkenheten på Karlskrona kommun
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen / Byggjobb / Karlskrona Visa alla byggjobb i Karlskrona
2026-06-26
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
I rollen som arbetsledare är du en företrädare för Karlskrona kommun och en tydlig förebild i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att leda, planera och fördela arbetet inom ditt ansvarsområde på ett sätt som främjar engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö.
Arbetet har fokus på drift, skötsel och underhåll av kommunens parker, grönytor och skogsområden. Din kunskap och erfarenhet inom det gröna området samt förståelse för naturvärden är en viktig grund i uppdraget.
Som arbetsledare ansvarar du bland annat för:
Daglig drift och planering samt uppföljning av verksamheten
Personalansvar och arbetsmiljöarbete
Budget och ekonomisk uppföljning
Administration och dokumentation kopplat till verksamheten
Du ingår även i förvaltningens beredskapsorganisation.Kvalifikationer
B-körkort
God datorvana samt erfarenhet av att arbeta i Microsoft Office
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Vi söker dig som har relevant utbildning för tjänsten
Lägst tvåårig yrkesutbildning med inriktning trädgårdsmästare eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av personalfrågor, administration och ekonomihantering
Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som ledare eller chef och har god vana av att leda, fördela och följa upp arbete. Har du även en ledarskapsutbildning ser vi också det som meriterande.
Kunskap i Geosecma
Utbildningar
Arbete på väg (utmärkningsansvarig)
Motorsågskörkort
Röjsågskörkort
Hjullastare C2
Grönt kort
Erfarenhet av beredskapsarbete, både vinter- och sommarperioder
Erfarenhet av att ta fram, implementera och följa upp skötselplaner
Intresse för och erfarenhet av att utvärdera samt utveckla arbetssätt
God maskinkunskap, för att ha förmåga att identifiera hur maskinanvändning kan effektivisera arbetet och förbättra resultat
Vi söker en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
Vi söker dig som har förmågan att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. Du är bra på att prioritera uppgifter och samordna resurser för att nå kort- och långsiktiga mål.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Vi söker dig som är serviceinriktad. Du visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter särskilt din analytiska förmåga, strukturerade arbetssätt, goda samarbetsförmåga, tydliga kommunikation och ditt starka engagemang för service.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Efter överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid. Beredskap ingår i uppdraget
Rekrytering ske löpande.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332638". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Kontakt
Vision
Nicklas Lundström Nicklas.Lundstrom@karlskrona.se 0455 - 30 32 61 Jobbnummer
9980786