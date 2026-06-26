Arbetsledare till Parkenheten på Karlskrona kommun

Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen / Byggjobb / Karlskrona
2026-06-26


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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-06-26

Arbetsuppgifter
I rollen som arbetsledare är du en företrädare för Karlskrona kommun och en tydlig förebild i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att leda, planera och fördela arbetet inom ditt ansvarsområde på ett sätt som främjar engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö.

Arbetet har fokus på drift, skötsel och underhåll av kommunens parker, grönytor och skogsområden. Din kunskap och erfarenhet inom det gröna området samt förståelse för naturvärden är en viktig grund i uppdraget.

Som arbetsledare ansvarar du bland annat för:

Daglig drift och planering samt uppföljning av verksamheten

Personalansvar och arbetsmiljöarbete

Budget och ekonomisk uppföljning

Administration och dokumentation kopplat till verksamheten

Du ingår även i förvaltningens beredskapsorganisation.

Kvalifikationer
B-körkort

God datorvana samt erfarenhet av att arbeta i Microsoft Office

Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift

Vi söker dig som har relevant utbildning för tjänsten

Lägst tvåårig yrkesutbildning med inriktning trädgårdsmästare eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Erfarenhet av personalfrågor, administration och ekonomihantering

Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som ledare eller chef och har god vana av att leda, fördela och följa upp arbete. Har du även en ledarskapsutbildning ser vi också det som meriterande.

Kunskap i Geosecma

Utbildningar

Arbete på väg (utmärkningsansvarig)

Motorsågskörkort

Röjsågskörkort

Hjullastare C2

Grönt kort

Erfarenhet av beredskapsarbete, både vinter- och sommarperioder

Erfarenhet av att ta fram, implementera och följa upp skötselplaner

Intresse för och erfarenhet av att utvärdera samt utveckla arbetssätt

God maskinkunskap, för att ha förmåga att identifiera hur maskinanvändning kan effektivisera arbetet och förbättra resultat

Vi söker en problemlösare som kan analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.

Vi söker dig som har förmågan att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. Du är bra på att prioritera uppgifter och samordna resurser för att nå kort- och långsiktiga mål.

Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.

Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.

Vi söker dig som är serviceinriktad. Du visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter särskilt din analytiska förmåga, strukturerade arbetssätt, goda samarbetsförmåga, tydliga kommunikation och ditt starka engagemang för service.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Efter överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid. Beredskap ingår i uppdraget

Rekrytering ske löpande.

I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332638".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlskrona Kommun (org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta)
371 83  KARLSKRONA

Arbetsplats
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen

Kontakt
Vision
Nicklas Lundström
Nicklas.Lundstrom@karlskrona.se
0455 - 30 32 61

Jobbnummer
9980786

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