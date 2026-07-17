Arbetsledare till Operativt strålskydd på Forsmarks
Vattenfall AB / Säkerhetsjobb / Östhammar Visa alla säkerhetsjobb i Östhammar
2026-07-17
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eller i hela Sverige
Om rollen
Vill du bidra med din kunskap och arbeta med strategiska frågor samt utveckla området strålskydd? Vill du även vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos Forsmarks Kraftgrupp AB. Vi arbetar tillsammans för att göra Sverige fossilfritt inom en generation. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Nu söker vi Arbetsledare till Operativt strålskydd på Forsmarks Kraftgrupp.
Gruppen ansvarar bland annat för tillsynen av produktionsanläggningarna med avseende på strålskydd, uppföljning av stråldos till personal samt för beredning av arbeten med avseende på strålskydd. Som arbetsledare kommer du att arbeta i en väl mixad grupp där alla jobbar med samma syfte – att tillsammans stödja den dagliga verksamheten med radiologisk kunskap.
För den som vill utvecklas finns det en tydlig karriärstege.Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Arbetsleda och omhänderta den dagliga driften gällande personalplanering, arbetsuppgifter, daglig kommunikation med övriga organisationen.
Driva utvecklingsarbete tillsammans med hela strålskyddsorganisationen
Arbeta proaktivt och tänka långsiktigt
Analysera händelser och ansvara för längre uppdrag
Representera strålskydd i olika forum och vara sakkunnig i strålskyddsfrågor
Uppdatera och skriva instruktioner
I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring samt medverkan i Forsmarks haveriorganisation vilket kan innebära tjänstgöring vissa helger och kvällar.
Kravspecifikation
Du är intresserad av att leda andra, gruppdynamik/grupputveckling samt frågor som allmänt berör ledarskap. Du är mån om individens och gruppens fortsatta utvecklingsresa framåt. Att tänka strategiskt, ha ett brett perspektiv och se långsiktiga lösningar kommer naturligt för dig likväl som att analysera komplexa frågor för att lösa problem. Du har även lätt för att anpassa dig efter ändrade förutsättningar och ser möjligheterna i förändringarna. Vidare har du en god kommunikationsförmåga och är bra på att möta och samarbeta med andra.
Gymnasial utbildning alternativt längre arbetserfarenhet inom relevant område
Körkort B
Stort intresse för ledarskapsfrågor
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande
Längre erfarenhet som strålskyddstekniker
Goda kunskaper inom området strålskydd och radiologi
Anläggningskännedom av Forsmark
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till rekryterande chef Brian McConnell tfn 070-562 34 58.
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Summer Lovlinger tfn 070-194 56 64.
Våra fackliga representanter är: Akademikerna – Per Lamell, Ledarna – Juha Rintala, SEKO – Leo Lehtinen, Unionen – expedition.unionen@vattenfall.com
. Samtliga nås på telefon 0173-81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2026. Vänta inte med din ansökan, sök redan idag!
Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Om företaget
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
UL trafikerar Forsmark med bussar som har trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
10004968