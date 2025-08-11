Arbetsledare till nybyggt höglager i Landvetter

Gandalf Distribution AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-08-11


Visa alla lagerjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gandalf Distribution AB i Göteborg, Härryda, Borås, Stockholm eller i hela Sverige

Gandalf Distribution växer och vi söker nu en erfaren och engagerad arbetsledare till vårt nybyggda lager i Landvetter. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team som ansvarar för bolagets godsflöden och förädlingsarbeten.
Vi söker dig som har:
Goda gymnasiebetyg (bifoga i ansökan)
Högt eget driv och initiativförmåga
Minst tre års erfarenhet av arbetsledning
Goda kunskaper i kvalitetsarbete (Lean)

Dina arbetsuppgifter kommer bestå av varierande lageruppgifter såsom:
Arbetsledning
Orderplock
Utleveranser och inleveranser
Inventering och kvalitetsarbeten
Utvecklig av arbetsmoment
Truckkörning

Vi ser gärna kvinnliga sökande för att uppnå en jämnare könsfördelning.
Skicka ansökan till jobb.logistik@gandalf.se. Ange "arbetsledare" i subject/ämnesraden på mailet och bifoga betyg.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: jobb.logistik@gandalf.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gandalf Distribution AB (org.nr 556536-9476), https://www.gandalf.se/nyheter/vi-har-flyttat-valkommen-till-vart-nya-hem-i-landvetter
Västra Björrödsvägen2 (visa karta)
411 18  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Gandalf Distribution

Jobbnummer
9453579

Prenumerera på jobb från Gandalf Distribution AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gandalf Distribution AB: