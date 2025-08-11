Arbetsledare till nybyggt höglager i Landvetter

Gandalf Distribution växer och vi söker nu en erfaren och engagerad arbetsledare till vårt nybyggda lager i Landvetter. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team som ansvarar för bolagets godsflöden och förädlingsarbeten. Vi söker dig som har: Goda gymnasiebetyg (bifoga i ansökan) Högt eget driv och initiativförmåga Minst tre års erfarenhet av arbetsledning Goda kunskaper i kvalitetsarbete (Lean)
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av varierande lageruppgifter såsom: Arbetsledning Orderplock Utleveranser och inleveranser Inventering och kvalitetsarbeten Utvecklig av arbetsmoment Truckkörning
Vi ser gärna kvinnliga sökande för att uppnå en jämnare könsfördelning. Skicka ansökan till jobb.logistik@gandalf.se. Ange "arbetsledare" i subject/ämnesraden på mailet och bifoga betyg.