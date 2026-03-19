Arbetsledare till Nordic Timber Labs i Åmål
2026-03-19
Vill du kombinera operativt arbete med ett naturligt ledarskap i en växande industriverksamhet?
Här får du en operativ roll där du arbetar nära produktionen varje dag, samtidigt som du leder teamet och bidrar till att skapa effektiva arbetssätt och en stark lagkultur.Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Nordic Timber Labs (NTL) är en innovativ tjänsteleverantör av brandimpregnering för trä och erbjuder avancerade lösningar för att möta dagens och morgondagens krav på säkert och hållbart träbyggande. Som en del av deras team får du möjligheten att arbeta i en organisation där ansvar, ägandeskap och personlig utveckling står i centrum. NTL tror på att deras medarbetare är kärnan i bolagets framgång och strävar efter att skapa en arbetsmiljö som främjar innovation, samarbete och välbefinnande.Om tjänsten
Som arbetsledare arbetar du huvudsakligen operativt i produktionen samtidigt som du leder och stöttar teamet i det dagliga arbetet. Rollen innebär cirka 90 % praktiskt arbete och 10 % arbetsledning.
Ditt övergripande uppdrag är att säkerställa att den dagliga produktionen genomförs effektivt, säkert och med hög kvalitet, samtidigt som du bidrar till att skapa en kultur präglad av ansvar, struktur och leveransfokus.
I det operativa arbetet ingår bland annat:
Truckkörning (A+B)
Lasta och lossa virkestorkar
Lasta och lossa lastbilar
Hantering av virke och materialflöde
Maskinkörning och övervakning av process
Rapportering i produktionssystem
Säkerställa korrekt märkning, dokumentation och spårbarhet
Följa rutiner för kvalitet, CE-krav och brandskyddsklassning
Som arbetsledare i produktionen kommer du även att:
Planera och fördela det dagliga arbetet
Säkerställa att produktionsmål och leveranser uppnås
Följa upp tempo och kvalitet under arbetsdagen
Introducera och lära upp nya medarbetare
Bidra till struktur och fungerande rutiner inför framtida expansion
Rapportera status och avvikelser till platschef
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och trygg i din roll. Du trivs med att arbeta praktiskt i produktionen samtidigt som du leder och stöttar teamet i det dagliga arbetet. Du har ett naturligt ledarskap, kommunicerar tydligt och föregår med gott exempel.
Du har:
Minst 3-5 års erfarenhet från industriell produktion
Truckkort A+B
Erfarenhet av informellt eller formellt ledaransvar
God datorvana
Svenska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet från träindustri, sågverk eller processindustri, samt vana att introducera och utbilda nya medarbetare.
Som person är du lösningsorienterad, prestigelös och har hög ansvarskänsla. Du bidrar till ett arbetssätt där laget tillsammans ser till att dagens produktion blir klar.
Om processen
Om du har några frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta Ida Jönsson på ida.jonsson@linck.se
Anställningen är på heltid och sista ansökningsdag är 5 april.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linck i Karlstad AB
662 30 ÅMÅL
