Arbetsledare till mat- och dryckesenheten på Skansen
Stiftelsen Skansen / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-09-15
Skansen är mycket mer än bara ett friluftsmuseum och en djurpark - det är en plats som varje år välkomnar nästan 1,5 miljoner besökare från alla hörn av världen. Här blandas kultur, djur och natur på ett sätt som få andra platser kan matcha. Våra värdeord Välkomnande, Ansvarsfull, Överraskande och Tillsammans beskriver miljön och vilka förväntningar som finns på våra medarbetare.
Nu söker vi arbetsledare som vill vara med i driften och utveckla våra mat- och dryckesenheter i parken - allt från hamburgare och korv till kaffe och våfflor.
Om rollen
Du blir en nyckelperson i driften av våra enheter. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att verksamheten fungerar smidigt. Du leder och coachar ett team på mellan 10-15 personer, planerar driften och ser till att gästerna får bästa möjliga upplevelse.
Arbetsuppgifter:
• Arbetsleda, stötta och inspirera ett team på ca 10-15 personer.
• Säkerställa hög kvalitet i drift, service och gästupplevelse.
• Planera och bemanna personal i samråd med din chef.
• Arbeta praktiskt i enheterna.
• Inköp.
• Ansvara för att rutiner inom livsmedelssäkerhet och hygien följs.
• Öppning och stängning av våra mat- och snacksenheter.
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av serviceyrket. Vi ser gärna att du har jobbat som arbetsledare eller teamleader på en större restaurang eller snabbmatskedja där du är van vid stora gästflöden. Du älskar gästmötet och att ge service i världsklass. Som person är du glad, lyhörd med mycket energi och gillar att arbeta i högt tempo.
Vi ser även att du har:
• God kunskap om livsmedelssäkerhet och ser till att rutiner alltid efterlevs.
• Erfarenhet av att anpassa driften efter antal gäster.
Tjänsten är en visstidsanställning på 100 % mellan 27 oktober tom 31 december 2025 med möjlighet till förlängning.
Mer om oss och våra förmåner hittar du här.
Teamet och dina kollegor
Verksamhetsområdet Park- och Planering har till huvuduppgift att säkerställa Skansensparkens logistik och planering, säkerhet och tillgänglighet samt att leda arbetet inför under och efter större evenemang.
Inom verksamhetsområdet finns ytterligare fyra enheter - Evenemang, Scen, Trädgård- & Logistik och Säkerhet.
Mer om Skansen
På Skansen har vi ca 240 tillsvidareanställda och varje säsong tillkommer många timanställda. Skansen förmedlar Sveriges kultur- och naturhistoria med fokus på samspelet mellan människor, djur och natur. Här anordnas också evenemang av högsta klass och nationellt intresse. Skansens medarbetare har bred och djup kunskap inom många olika ämnesområden, och vi har siktet inställt på att bidra till ett hållbart samhälle. Läs mer på: Skansen.se
Mångfald & Inkludering
Skansen är en arbetsgivare som aktivt jobbar för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och söker människor i alla åldrar och från alla delar av världen.
Vi arbetar med en inkluderande rekryteringsprocess, där kompetensen och inget annat står i centrum för att hitta rätt kollega. Vi använder oss därför av bland annat urvalsfrågor och personlighetstest i alla våra rekryteringar. Det gör vi för att kunna jämföra kandidater som uppfyller grundkraven på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt, utan fördomar eller förutfattade meningar baserade på till exempel kön, ålder eller härkomst. Vi önskar därför inte heller ta del av personligt brev, foto eller information om din ålder.
Hur söker du rollen?
Skicka in din ansökan via "Ansök"-knappen nedan. Vi kan inte ta emot ansökningar via mail. Glöm inte att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Enhetschef Karl Aspengren på karl.aspengren@skansen.se
.
Sista ansökningsdag är 13 oktober 2025.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Fackliga representanter: Saco-S: Boel Recén, boel.recen@skansen.se
Timlön
