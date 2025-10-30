Arbetsledare till maskinintensivt industriprojekt
2025-10-30
BDX utvecklar och utökar produktionsledningen i Aitik där vi arbetar med logistik och entreprenadtjänster. Vi söker nu fyra stycken arbetsledare på grund av utökat förtroende för våra uppdrag. Här erbjuds du ett spännande och utvecklande jobb där du kommer att vara en nyckelspelare med ansvar för planering och styrning av resurser och produktion i verksamheten.
Vad innebär rollen?
Som arbetsledare till gruvindustrin är du produktionschefens förlängda arm i produktionen. Du ansvarar för att leda och fördela arbetet gällande resurs- och produktionsplanering, ekonomiuppföljning, kvalité samt arbetsmiljöfrågor inom dina projekt. Till hjälp har du olika stödfunktioner inom BDX samt vårt kvalitets- och ledningssystem som innehåller det mesta man kan önska sig. I ditt arbete har du kontakt med både kunder och medleverantörer, därför söker vi dig som är både relationsskapande och resultatinriktad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Planera, leda och fördela arbetsuppgifter i våra projekt mot uppsatta mål
• Styra den dagliga produktionen på arbetsplatsen gällande tid, kvalitet, arbetsmiljö och kostnad.
• Säkerställa att tilldelade arbetsmiljöuppgifter efterlevs och att arbetet utförs enligt gällande bestämmelser.
• Samordna resurser på tilldelade projekt tilsammans med övriga kollegor
• Upprätthålla och skapa relationer med medleverantörer och underentrepenörer
• Daglig dokumentation av avvikelser och frågor
• Delta vid besiktningar och möten
Du har tidigare erfarenhet i en arbetsledande position, erfarenhet av produktionsledning eller på annat sätt förvärvat relevant erfarenhet inom området. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från gruvindustrin. För att vi ska vara en bra match för varandra är det viktigt att du har ett engagemang och en vilja att hjälpa andra genom ett genuint intresse för våra kunder, medleverantörer och medarbetare i deras frågeställningar. Du är uppmärksam och tillmötesgående och trivs i samarbete med personer på olika nivåer i organisationen.
För att lyckas i denna roll värdesätter vi dig med goda ledaregenskaper, förmåga att motivera människor i din omgivning och fånga upp alla typer av frågeställningar och problem - stora som små. På BDX välkomnar vi olikheter och tror att mångfald gör oss starkare. Det viktigaste är att du delar vår positiva inställning till arbetet och är engagerad i att bidra till en god arbetsmiljö och gemensamma mål. Kvalifikationer
• Erfarenhet av produktionsledning/arbetsledande position eller likvärdig erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet från gruvindustrin
Vilka är BDX och vad kan vi erbjuda dig?
Inom BDX gör vi det möjligt att viktiga samhällsfunktioner ska fungera genom att erbjuda tjänster inom entreprenad-, anläggning-, industri och logistiksektorn. Varje dag skickar vi 2 500 personer på uppdrag som utförs av både anställda och medleverantörer.
Förutom att du får världens roligaste jobb erbjuder vi också schyssta villkor och förmåner. Läs gärna 10 skäl att arbeta i BDX för att skapa en bättre bild av oss som arbetsgivare.
Annat bra att veta
Anställningsform: Anställningen avser en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstider: Skiftgång 7/7
Arbetsort: Gällivare
Tillträde: Enligt överenskommelse
I BDX kocernern sätter vi alltid säkerheten först. I våra rekryteringar innebär det att vi genomför bakgrundskontroller som en del av företagetsriskhantering för att säkerställa att vi anställer rätt person på rätt plats. Bakgrundskontrollen är ett sätt att validera kandidatens uppgift och bakgrund för den sökta tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 30 november. Urval kommer ske löpande.
Har du frågor angående rekryteringsprocessen eller tjänsten, vänligen hör av dig till Jimmy Skogh, Produktionschef, jimmy.skogh@bdx.se
alt 070-490 09 90. Ersättning
