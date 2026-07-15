Arbetsledare till Krossanläggningen i Björkdalsgruvan
Björkdalsgruvan Aktiebolag / Byggjobb / Skellefteå Visa alla byggjobb i Skellefteå
2026-07-15
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Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera ditt tekniska kunnande med ett tydligt ledarskap?
Björkdalsgruvan söker nu en Arbetsledare för daglig styrning av krossanläggningen. Vi söker dig som har erfarenhet från krossverksamhet, processindustri eller tung mekanisk verksamhet och som trivs med att leda människor, skapa struktur och driva förbättringar i en säker och produktionsnära miljö.
Om rollen
Som Arbetsledare för daglig styrning av krossen har du en nyckelroll i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för planering, samordning och uppföljning av arbetet för skiftlag, mekaniker och elektriker i den stationära krossanläggningen. I rollen arbetar du nära krosschef och underhållsplanerare för att säkerställa en säker, stabil och effektiv drift.
Du blir en viktig ledare i verksamheten där du driver det dagliga arbetet framåt, stöttar medarbetarna och bidrar till utveckling av både människor och processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Delta i årsplanering, repstopplanering, månads- & veckoplanering tillsammans med underhållsplanerare och krosschef
I samråd fördela och följa upp arbetet under underhållsstopp och säkerställa återrapportering i vårt underhållssystem
Säkerställa att förebyggande aktiviteter sker regelbundet såsom oljeanalyser, smörjning och vibrationsmätningar
Vara behjälplig vid Inventering, beställning och uppföljning av reservdelar inklusive mottagningskontroll
I samråd med berörda planera reparationer och förebyggande underhållsarbete.
Bidra till utveckling av processer, underhållsmetoder och tekniska lösningar. Aktivt arbeta för struktur, ordning och reda på arbetsplatsen.
Samarbeta med mekanikerna och elektriker och vara ett stöd och hjälp för att säkerställa daglig drift.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett naturligt ledarskap och som motiveras av att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att fatta beslut i en verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och produktion går hand i hand.
Du har sannolikt erfarenhet av att leda arbetsgrupper, projekt eller underhållsinsatser inom industri.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet av arbetsledning, samordning eller annan ledande roll.
Teknisk eller mekanisk utbildning alternativt motsvarande praktisk erfarenhet.
God förståelse för underhållsarbete, mekanik- och anläggningsdrift.
Erfarenhet av förebyggande underhåll och planerat underhållsarbete.
God datorvana och gärna erfarenhet av underhållssystem.
Erfarenhet från krossanläggningar eller liknande processanläggningar är meriterande.
Utbildningar inom Heta Arbeten, travers, kran eller fallskydd är meriterande.
För att lyckas i rollen tror vi att du
Är en trygg och tydlig ledare. Har hög säkerhetsmedvetenhet. Tar ansvar och driver arbetet framåt. Är kommunikativ och bra på att samarbeta med olika yrkesgrupper. Vill utveckla både verksamheten och dina medarbetare. Trivs med att arbeta nära produktionen och lösa praktiska utmaningar.
Vi erbjuder
Hos Björkdalsgruvan får du en viktig roll i en verksamhet där säkerhet, ansvarstagande och utveckling står i fokus. Du får möjlighet att arbeta med engagerade kollegor, modern teknik och vara med och påverka utvecklingen av vår kross- och processverksamhet.Publiceringsdatum2026-07-15Anställningsvillkor
Dagtid måndag till fredag.
Förmåner
Friskvårdsbidrag
Sjukvårdsfond
Medarbetarebonus
Observera att urval och intervjuer kommer ske med start i mitten på augusti.
Vid vissa rekryteringar genomför vi en bakgrundskontroll på den kandidat som når det sista urvalssteget. Detta görs som ett led i vårt säkerhetsarbete och för att bidra till en trygg arbetsplats där både information och resurser hanteras på ett säkert sätt.
Björkdalsgruvan är en modern guldgruva utanför Skellefteå där säkerhet, utveckling och effektivitet står i fokus. Som en del av Alkane Resources erbjuder vi en arbetsplats med stort engagemang, hög kompetens och goda möjligheter att påverka både det dagliga arbetet och verksamhetens framtida utveckling.
I Björkdalsgruvan, utanför Sandfors Kåge, bryter vi guldmalm i vår underjordsgruva. Vi ligger strax utanför Sandfors knappt fyra mil nordväst om Skellefteå. På vår site har vi hela gruvprocessen från prospektering, planering och brytning till själva anrikningen samt avfallshantering i form av dammar. Vi är ett ungt och drivet gäng med drygt 265 anställda och ett hundratal entreprenörer. Vi ägs av Alkane Resources. Du kommer till en kultur präglad av säkerhet, samarbete och optimism, där det är lätt att känna sig hemma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björkdalsgruvan Aktiebolag
(org.nr 556209-6098), https://alkane.com.au/about/our-locations/
Björkdalsgruvan 1 (visa karta
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Björkdalsgruvan, Krossen Jobbnummer
10003467