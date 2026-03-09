Arbetsledare till konsultuppdrag VA-saneringsprojekt
2026-03-09
Vi söker en arbetsledare till VA-ledningsnät Fagersta/Norberg
Vi letar efter en engagerad och ansvarsfull arbetsledare som vill vara en del av ett team på VA-avdelningen i både Fagersta och Norberg. Uppdraget omfattar att driva och leda VA-saneringsprojekt och säkerhetsställa framdrift i projekten. Leda och följa upp entreprenörer och inhyrd personal. Rollen omfattar operativ arbetsledning, att hålla arbetsrelaterade möten och säkerhetsställa att projekten håller budget.
Uppdraget är på heltid omgående - 31/12 med chans till förlängning.
Urval sker löpande, skicka in din ansökan tillsammans med CV så snart som möjligt!
Vi söker dig som:
Erfarenhet inom relevant verksamhetsområde, gärna från offentlig sektor
Strukturerad och van att planera och hålla deadlines
God stresstålighet och positiv inställning under press
Stark kommunikativ förmåga och trygg i ledarrollen
Relationsskapande och samarbetsinriktad
Lösningsfokuserad med strategiskt tänkande
Förmåga att se samband i komplexa situationer
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Publiceringsdatum2026-03-09Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
