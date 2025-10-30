Arbetsledare till internationellt OCH familjärt företag
2025-10-30
Om tjänsten
Revent i Upplands Väsby öppnar nu upp möjligheten för någon med ledarerfarenheter från industrin att komma in och ansluta till rollen som arbetsledare. Låt oss börja med att summera upp varför det här är en väldigt spännande möjlighet:
Du får det bästa av två världar: du arbetar på ett internationellt företag med kunder och verksamhet över hela världen, samtidigt blir du en del av ett familjärt företag med högt i tak.
Du kommer till ett företag som är inne i ett häftigt förbättringsarbete där produktionsanläggningen byggs om (till det bättre)
Har du erfarenhet av att leda arbetsgrupper inom industrin får du chansen att ta nästa kliv då, el/montering, en av grupperna vi söker arbetsledare för, innefattar 20 medarbetare och behöver en ledare som med erfarenhet styr gruppen i det dagliga arbetet.
Har du inte erfarenhet av ledarskap men är mycket tekniskt kompetent och har ett driv och vilja att kliva in i en ledarroll finns möjligheten att kliva in i rollen som arbetsledare för maskin, ett mindre arbetslag med högt självledarskap som behöver en tekniskt skicklig arbetsledare.
Sammanfattningsvis innebär ditt ansvar följande:
Kvalitet
Arbetsmiljö
Personalledning
Förbättringsarbete
Leda möten
Medarbetarsamtal och lönesamtal
Du kommer mellan tummen och pekfingret tillbringa 6 timmar om dagen där det verkligen händer: på golvet med att leda och styra din personal. Två timmar av din dag kommer generellt läggas på arbete vid datorn.
Vi söker dig som
För den här rollen söker vi 2 arbetsledare till två olika team. Det innebär att du som är intresserad av rollen kan passa bättre för den ena eller andra rollen beroende på din bakgrund och kompetens:
För att arbetsleda maskin-gruppen behöver du ha djup teknisk kompetens. Du får gärna ha erfarenhet av svetsning men det är inget krav. Här blir din bevisade tekniska kompetens viktigare än ledarerfarenhet - en perfekt roll att söka för dig som har teknisk erfarenhet från industrin och siktet inställt på en roll inom ledarskap.
El/montering behöver en arbetsledare med större vikt på tidigare ledarskapserfarenhet. Här ställs inte samma krav på din tekniska kompetens även om du självklart har erfarenhet från industri. Det är dock främst din kompetens och erfarenhet som ledare som gör dig lämpad för den här rollen. Kanske har du erfarenhet av att arbetsleda mindre grupper och vill ta nästa steg? Kanske har du erfarenhet av att leda likvärdiga grupper men vill till ett företag som minst sagt ligger i framkant med internationella mått mätt?
Summerat behöver du:
Ha erfarenhet av arbete inom tillverkande industri
Ha tidigare ledarerfarenhet (för arbetsledare el/montering)
Ha djup teknisk kompetens (för arbetsledare maskin)
För att trivas hos Revent och i teamet behöver du vara en person som gillar förändringsarbete och dessutom att leda personal genom förändring. Revent är igång med att förbättra produktionslokalerna och har ett häftigt år framför sig.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag som inleds med anställning hos OIO under 12 månader. Planen är att detta övergår till en fast anställning förutsatt att både Revent och du är nöjda med samarbetet efter de inledande 12 månaderna.
Omfattning: Heltid, 7-16:12 mån-tors 7-14 fredagar
Start: Omgående
Placering: Upplands Väsby (i lika delar idylliska som häftiga lokaler!)
Kontaktperson: Per Carnestedt, per.carnestedt@oio.se
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Ersättning

Månadslön - Fast lön
