Arbetsledare till Euroflon
2025-08-15
Arbetsledare Produktion till Euroflon
Vill du ta ett helhetsansvar för produktionen i ett företag som kombinerar teknisk spetskompetens med korta beslutsvägar och ett starkt lagarbete? Hos Euroflon får du en nyckelroll där du leder, planerar och utvecklar produktionen samtidigt som du är nära teamet och ser direkt hur ditt ledarskap gör skillnad. Här får du både möjlighet och mandat att forma arbetssätt, utveckla medarbetare och bidra till företagets fortsatta framgång.Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
Euroflon AB grundades 1994 och är idag en etablerad leverantör av bland annat PTFE-slang, metallslang, kompositslang, silikonslang, gummislang, kompensatorer och värmeskydd till kunder i hela Norden. Företaget har kunder i flera branscher såsom oil & gas, livsmedel, läkemedel med flera. Euroflon ägs av det börsnoterade bolaget Indutrade och kännetecknas av högkvalitativa produkter, långsiktiga kundrelationer och en familjär kultur.
Du erbjuds:
En ansvarsfull och varierad roll med personalansvar och nära kontakt med VD och produktionsteamet.
Arbeta i ett stabilt bolag med stark marknadsposition och engagerade kollegor.
Årsbonus som alla i företaget får ta del av.
Arbetstidsförkortning med ledighet vid vissa högtidsdagar, klämdagar samt tidiga fredagar varannan vecka. Arbetsuppgifter
Som Arbetsledare Produktion har du helhetsansvar för att leda, fördela och planera det dagliga arbetet i produktionen, med personalansvar för produktionsmedarbetarna. Du samarbetar nära produktionspersonal och övriga nyckelroller i verksamheten för att säkerställa effektiva arbetsflöden och hög kvalitet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda, planera och fördela arbetet utifrån behov och resurser.
Säkerställa att leveranser sker i tid och inom produktionsbudget.
Ta ansvar för eventuella förseningar och arbeta proaktivt för att undvika dem.
Utveckla teamets kompetens och säkerställa rätt kapacitet genom individuellt lärande.
Hantera avvikelser, löpande underhåll, kalibreringar och giltighet av svetslicenser.
Vara kontaktperson mot leverantörer av förnödenheter, gas och underhållstjänster.
Administrera lagerplatser och uppdatera ERP-systemet Monitor.
I rollen ingår även att vid behov stötta produktionen praktiskt och lösa akuta problem.
Vem är du?
Vi söker dig med några års erfarenhet av arbetsledning inom produktion. Du har god datorvana, erfarenhet av ERP-system, kan läsa ritningar samt kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift. Körkort är ett krav och truckkort för ledstaplare och motviktstruck är meriterande. Kunskap eller kännedom om TIG-svetsning är också meriterande.
Som person är du en trygg och tydlig ledare som kombinerar struktur med flexibilitet. Med förmåga att sätta rätt krav och ge rätt stöd skapar du förutsättningar för teamets bästa prestationer. Du trivs nära verksamheten, hanterar snabba förändringar med lugn och fokus och leder effektivt även i en dynamisk miljö.
Låter det intressant?
I denna rekryteringsprocess samarbetar Euroflon med Reperio Search. Tveka inte att skicka in din ansökan nedan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Malin Nordh på telefon 072-325 66 96 eller rekryteringskonsult Fredrik Hellström på telefon 073-540 03 31.
Euroflon AB välkomnar alla individer, oavsett bakgrund, och värdesätter mångfald som en styrka i organisationen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reperio Search AB
(org.nr 556816-4106), http://www.reperiosearch.se Arbetsplats
Reperio Kontakt
Malin Nordh malin.nordh@reperiosearch.se 072 - 325 66 96 Jobbnummer
9460972