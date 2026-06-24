Arbetsledare till Erikshjälpens butik i Norrköping
Föreningen Erikshjälpen Second Handbutiker / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2026-06-24
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Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision: En förändrad värld där barns drömmar får liv.
Vi arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att främja barns rättigheter i 16 länder. I Sverige sker barnrättsarbetet främst genom Erikshjälpen Framtidsverkstad, i nära samverkan med våra second hand-butiker. Totalt driver vi ett 50-tal Erikshjälpen Second Hand-butiker i Sverige och Norge. Ett av Erikshjälpen Second Hands uppdrag är att generera så mycket överskott som möjligt till barnrättsorganisationen Erikshjälpen.
1 plats(er).
Vill du bidra till att förverkliga barns rättigheter genom att leda operativt och leda det dagliga arbetet i beredning och butik är det här rollen för dig. Erikshjälpen söker nu en Arbetsledare till butiken i Norrköping. Varmt välkommen med din ansökan!
Som arbetsledare spelar du en central roll för att nå butikens fastlagda mål; vårt överskottsmål, vårt sociala mål och vårt miljömål. Du arbetar operativt; leder och deltar i det dagliga arbetet med särskilt fokus på beredningen; alltså "gåvans väg" genom mottagande, sortering, prismärkning och färdigställande för försäljning. Ingen dag är den andra lik och som arbetsledare behöver du vara flexibel och uppskatta ett omväxlande arbete.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter:
Att som en del i ledningsgruppen tillsammans med butikens medarbetare delta i och leda det dagliga arbetet, med fokus på beredning.
Du fungerar som arbetsledare för anställda, frivilligarbetare och personer som utför arbetsprövning, aktiviteter eller annan sysselsättning via myndigheter.
Du har tillsammans med ledningsgruppen ansvar för beredning av inkomna gåvor och i viss utsträckning försäljning och exponering av varor i butik.
Gemensamt ansvara för butiken under öppettider, det tillkommer även butiksansvar under vissa kvällar samt helger
Du rapporterar till verksamhetschefenKvalifikationer
Vi vill att du som söker
har eftergymnasial utbildning, företrädesvis inom handel, ledarskap/beteendevetenskap eller socialt arbete, alternativt utbildning/arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
har relevant erfarenhet av arbetsledning/ledarskap.
har erfarenhet av butiks- eller lagerarbete, gärna inom detaljhandel.
intresse av återbruk/secondhandarbete.
delar Vår värdegrund som bygger på tre grundprinciper; kristen människosyn, "Eriks anda" och FN:s barnkonvention.
Du är:
en relationsbyggare som är trygg i din ledarroll och van vid att möta människor i olika livssituationer och sammanhang.
självgående, ansvarstagande och tycker om att arbeta målinriktat och strukturerat.
en person med god social förmåga och erfarenhet av kundmöten.
en person med god förmåga att prioritera, fatta beslut och lösa problem, ibland i ett högt tempo.
Meriterande om:
du har erfarenhet av arbete med personer med individuella stöd- eller arbetsanpassningsbehov.
du har erfarenhet av att arbeta med återbruk eller secondhand.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen har du, tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen, möjlighet att göra skillnad och främja barns rättigheter i Sverige och i världen.
Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla dess former.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Idéburen Handel, mellan FREMIA och Handelsanställdas förbund.
Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-31 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11596". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Erikshjälpen Second Handbutiker
561 33 HUSKVARNA Arbetsplats
Erikshjälpen Second Hand Kontakt
HR-specialist
Frida Oskarsson frida.oskarsson@erikshjalpen.se Jobbnummer
9977935