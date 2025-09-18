Arbetsledare till enheten för arbetsträning och arbetsmarknadsanställningar
2025-09-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252196 Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad för unga Malmöbor? Vi söker nu en arbetsledare till Snickeriet, en del av Arbetsmarknadsavdelningens egna arbetslag. I snickeriet har vi ett speciellt fokus på ungdomar i åldern 18-29 år. Här kombineras praktiskt arbete inom snickeri med metodutveckling och språkutveckling för att stärka deltagarnas väg mot arbete eller studier. Inom Arbetsmarknadsavdelningens egna arbetslag arbetar vi med ett konsekvenspedagogiskt förhållningssätt med fokus på eget ansvar och framtiden. Vi har alltid deltagarnas lärande och utveckling i fokus framför produktionen.
I uppdraget som arbetsledare ingår att:
• Medverka till att arbetslösa malmöbor genom arbetsmarknadsanställning får en möjlighet att utvecklas och stärkas i sin kompetens och därmed lättare kan få ett arbete på reguljära arbetsmarknaden eller påbörja studier.
• Introducera och instruera deltagarna i de arbetsuppgifter och arbetsmoment som ingår i snickeriet.
• Ta fram och belysa deltagarnas talanger och kompetenser i syfte att öka deras möjligheter att ta ett steg vidare mot arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
• Planera, leda och fördela arbetsuppgifter och integrera ett språkutvecklande perspektiv i verksamheten.
• Uppföljningar med arbetsmarknadssekreterare gällande deltagarnas planering.
• Ansvara för säkerhet/rutiner/arbetsmiljö på arbetsplatsen.
• Samarbeta tillsammans med andra arbetslag.
• Kontinuerligt arbeta med arbetsupplägget så att det anpassas efter målgruppens behov.
• Då vår verksamhet för tillfället är inne i en förändringsfas ingår mycket utvecklingsarbete och ev. att bygga upp nya verksamheter eller utveckla befintliga.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten ska du ha:
• Fullgjord gymnasieutbildning.
• Utbildning inom snickeri.
• Erfarenhet av att jobba i arbetsledande funktion.
• God kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete.
• B-körkort för manuellt växlad bil.
• Svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom beteendevetenskap eller pedagogik.
• Arbetslivserfarenhet av att vägleda personer med liten eller ingen arbetslivserfarenhet eller personer med funktionsvariationer.
• Erfarenhet av att arbeta med personer som har låg språknivå i svenska.
• Erfarenhet av pedagogiskt lärande.
Vi söker dig som har ett respektfullt och inkluderande bemötande gentemot alla. Du har god förmåga att bygga relationer och skapar lätt förtroende hos dem som du möter. God kommunikativ- och pedagogisk förmåga är viktigt för att lyckas i tjänsten. Du ser samarbete som en viktig faktor för framgång. Du är initiativrik, flexibel, lyhörd och nytänkande. Vi ser också att du är kund- och serviceinriktad.
Om arbetsplatsen
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Arbetsmarknadsavdelningen är en viktig aktör på Malmös arbetsmarknad. Avdelningen medverkar till att stärka arbetssökande Malmöbors möjligheter till arbete och bidrar till att de av egen kraft, eller med hjälp av annan aktör, kan bli självförsörjande.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
