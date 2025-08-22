Arbetsledare till demensboendet Åspegeln i Arboga kommun
2025-08-22
Vill du vara med och skapa trygghet och mening i vardagen?
Till Åspegeln söker vi nu en arbetsledare som med hjärta, tydlighet och engagemang vill leda tillsammans med oss. Här får du möjlighet att göra skillnad - varje dag - för både medarbetare och de boende.
Om Åspegeln
Åspegeln är ett demensboende med 80 platser, fördelade på två våningsplan. Hos oss arbetar undersköterskor, specialistundersköterskor, vårdbiträden, servicemedarbetare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, administratör samt arbetsledare och två enhetschefer.
Tillsammans skapar vi en miljö där omtanke, professionalism och gemenskap är grunden.
Som arbetsledare blir du en del av ledningsgruppen tillsammans med enhetscheferna och övriga arbetsledare. Här får du både ansvar och förtroende att leda vardagens arbete och bidra till verksamhetens långsiktiga utveckling.
Om uppdraget
I rollen som arbetsledare planerar och organiserar du det dagliga arbetet och finns nära medarbetarna. Du är en viktig länk för att skapa delaktighet, engagemang och en god arbetsmiljö.
Dina ansvarsområden omfattar bland annat:
• Bemanning och schemaläggning.
• Arbetsmiljöfrågor enligt delegation.
• Kvalitetssäkring av rutiner och planering i vardagen.
• Medarbetarsamtal och lönesamtal.
• Attestering av fakturor.
• Uppföljning av mål, kvalitetsindikatorer och förbättringsarbete.
• Ombudsansvar inom särskilda områden.
• Att bidra till kompetensförsörjning och kunskapsutveckling.
Du ingår i enhetens ledningsgrupp och deltar även i samverkan både internt och externt.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i mötet med människor och som vill vara närvarande som ledare. Du har förmågan att vara tydlig och strukturerad samtidigt som du är lyhörd och stöttande.
Vi ser gärna att du har:
• Högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning inom social omsorg, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom vård och omsorg.
• God digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i olika verksamhetssystem.
• B-körkort.
Erfarenhet av arbetsledning, bemanning och schemaläggning är meriterande.
Som person drivs du av att skapa trygghet, ordning och engagemang. Du ser helheten men förstår också vikten av detaljer - och du vill vara med och bidra till den bästa möjliga omsorgen för de boende.
Vi erbjuder dig
• Ett meningsfullt och ansvarsfullt uppdrag.
• Nära samarbete i ett ledningsteam med enhetschefer och arbetsledare.
• En organisation som satsar på utveckling, förbättringsarbete och god arbetsmiljö.
• Möjlighet att påverka både din arbetsdag och verksamhetens framtid.
• Friskvårdsbidrag (2 000 kr) samt kaffe/te/frukt under arbetsdagen.
Tillsvidare, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Inför anställning krävs utdrag ur belastningsregistret - beställ gärna i förväg via http://www.polisen.se.
Sista dag att ansöka är 2025-09-11.
Varmt välkommen till en arbetsplats där omsorg, gemenskap och utveckling går hand i hand - och där ditt ledarskap blir en viktig del av helheten.
Vi undanber oss all kontakt från annonserings- och bemanningsföretag. Ersättning
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/70". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arboga kommun
(org.nr 212000-2122) Arbetsplats
Arboga kommun, Åspegeln Kontakt
Enhetschef
My Karlsson 0589-870 89 Jobbnummer
9471281