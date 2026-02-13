Arbetsledare till byggprojekt i laboratoriemiljö
2026-02-13
Vill du arbeta i ett specialistbolag som är ledande inom sin nisch och bidra till att både driva utvecklingen och stärka teamet på plats? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
Vad erbjuder vi?
Möjligheter till professionell utveckling
Engagerade och närvarande ledare
Ett företag som ligger i framkant inom avancerade byggmiljöer
En företagskultur där varje individ blir sedd, uppskattad och värderad
Vi erbjuder dig chansen att kliva in i ett företag i stark tillväxt. Här får du möjlighet att växa tillsammans med organisationen och arbeta i spännande projekt som ställer höga krav på noggrannhet och samordning. Din roll blir central i genomförandet av tekniskt komplexa byggprojekt - ofta i känsliga miljöer som laboratorier och sjukhus.
Företaget har sitt kontor i Rönninge, men arbetet sker huvudsakligen ute på byggplatser runt södra Stockholm. Resor till andra orter kan förekomma vid behov. Mer information om verksamheten delar vi gärna med dig vid ett personligt möte.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har god erfarenhet av att leda byggprojekt, gärna inom miljöer med särskilda krav såsom laboratorier eller vårdinrättningar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, men vi ser gärna att du har: Minst 5 års erfarenhet av arbetsledning inom bygg
Vana vid att driva flera parallella, tekniskt komplexa projekt
Tidigare erfarenhet av byggledning i laboratorie- och/eller sjukhusmiljö
God systemvana och trygg med digitala verktyg
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
B-körkort
Meriterande:
Eftergymnasial utbildning inom bygg, teknik eller motsvarande
Erfarenhet av kalkylering
Vi söker en strukturerad och lösningsorienterad ledare som trivs med ansvar och som har ett naturligt driv. Du är kommunikativ och trygg i dialog med både interna team och externa parter, och du motiveras av att skapa resultat. Du har god förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar och håller en hög kvalitet i ditt arbete, även när tempot är högt. Vi tror att du vill vara med långsiktigt och växa med oss.
Vad innebär rollen?
I rollen som arbetsledare ansvarar du för att samordna, planera och följa upp arbetet i pågående byggprojekt, ofta i känsliga och tekniskt krävande miljöer. Dina huvudsakliga ansvarsområden är: Planering och ledning av dagligt arbete i multidisciplinära projekt
Kontinuerlig dialog och samarbete med lagbasar och projektledning
Styrning av produktionen - både av egen personal och underentreprenörer
Tidsplanering, resursplanering och uppföljning av ekonomi
Utförande av egenkontroller samt hantering av eventuella avvikelser
Säkerställande av att projekt bedrivs enligt företagets rutiner och målsättningar
Aktivt arbete med kvalitet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet
Ansvar för att gällande säkerhetsföreskrifter efterlevs på arbetsplatsen
Du kommer att ha ett nära samarbete med både projektledare och produktionsteamet. Rollen innebär stor variation, där du både får arbeta operativt och bidra till långsiktig utveckling.Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 07:00-16:00, 40 timmar per vecka. Möjlighet till övertid finns och ersätts enligt gällande avtal.
Detta är en rekrytering för en tillsvidareanställning, med start enligt överenskommelse. I processen ingår bakgrundskontroll som omfattar utdrag från offentligt brottsregister samt kontroll av ekonomisk stabilitet. Alkohol- och drogtest genomförs också innan anställning.
Är du intresserad? Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elida Rhodin.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
2Complete Kontakt
Elida Rhodin elida.rhodin@2complete.se
9742716