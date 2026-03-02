Arbetsledare till boende med särskild stöd i Tumba
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Botkyrka Visa alla socialsekreterarjobb i Botkyrka
2026-03-02
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Socialförvaltningen i Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Nu söker vi en arbetsledare till boende med särskilt stöd.
Här bor personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning, och vårt uppdrag är att skapa trygghet, ett värdigt liv och en känsla av sammanhang. Vi arbetar alltid mot ökad självständighet enligt SoL - med lågaffektivt bemötande och metoder som ESL, MI och SOFS som grund.
I rollen som arbetsledare är du närvarande i verksamheten och säkerställer att varje klient får rätt stöd i rätt tid. Du följer aktivt upp klientens behov tillsammans med personalgruppen och uppmärksammar när stödinsatser behöver justeras. Tillsammans med enhetschefen ansvarar du för att driften fungerar i vardagen, och du stödjer implementeringen av nya arbetssätt och metoder, samtidigt som du kontinuerligt följer upp hur de fungerar i praktiken.
Du håller ihop det dagliga arbetet och skapar struktur och tydlighet för personalgruppen. I nära samarbete med våra sjuksköterskor och myndighetsutövare driver du det operativa arbetet framåt och ser till att metoder och rutiner efterlevs och utvecklas över tid. Som arbetsledare fungerar du som en central länk mellan verksamheten, enhetschefen och övriga samarbetspartners, och du bidrar aktivt till en trygg och kvalitativ stödinsats för våra klienter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- leda och delta i ärendedragningar tillsammans med sjuksköterskor och boendestödjare.
- ansvara för den dagliga driften på enheterna i samråd med enhetschef
- stödja personalen i planering, struktur och genomförande av den dagliga verksamheten
- sköta bemanning, schemaläggning och introducera nya medarbetare
- ta fram, uppdatera och förbättra rutiner vid behov
- säkerställa att dokumentation följer gällande riktlinjer och att genomförandeplaner, SIP och uppföljningar är aktuella
- samarbeta nära sjuksköterskor, heldygnsvård och socialsekreterare på myndighetssidan.
- ansvara för inköp kopplade till verksamhetens behov
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en viktig och utvecklande roll där du leder 11 engagerade boendestödjare och samarbetar nära både enhetschef och arbetsledarkollega på Kantorn 2. Du får möjlighet att vara med och forma och stärka en verksamhet som gör verklig skillnad för människor i behov av stöd.
Vi erbjuder en arbetsmiljö med stort handlingsutrymme, förtroende och möjlighet att påverka. Du får tydlig introduktion, stöd i ditt ledarskap och tillgång till extern handledning en gång i månaden. Som arbetsledare blir du också del av socialdirektörens ledarskapsträffar, där du får inspiration och verktyg med fokus på organisationsutveckling och ledarskap, bland annat utifrån Brené Browns teorier. Hos oss får du växa som ledare, vara del av ett team som samarbetar tätt och bidra till att skapa en trygg, kvalitativ och professionell verksamhet - varje dag.
Du som söker till oss
Du har en högskoleexamen, exempelvis som socionom, beteendevetare, sjuksköterska eller statsvetare med inriktning mot socialt arbete, samt dokumenterad erfarenhet av arbetsledning inom socialt arbete.Övriga krav:
- Erfarenhet av målgruppen psykisk ohälsa, samsjuklighet och NPF.
- Erfarenhet av att dokumentera.
- God kunskap om lagstiftningen SoL och LSS.
Vi ser det som meriterande:
- Erfarenhet av pedagogiskt arbete; att planera och följa upp veckoscheman samt att använda digitala hjälpmedel.
- Kunskap i Alternativ och kompletterande kommunikation, Motiverande samtal, Ett självständigt liv och Signs Of Safety.
- B-körkort.
Du har en stark samarbetsförmåga och drivs av att stötta, vägleda och utveckla andra, både klienter och medarbetare. Du kommunicerar tydligt, är trygg i din yrkesroll och har lätt för att sätta dig in i komplexa situationer, analysera behov och hitta vägar framåt. Med en positiv och lösningsfokuserad inställning behåller du lugnet även när det är mycket att hantera. Du arbetar strukturerat, planerar väl och kan samtidigt vara flexibel och omprioritera när verksamheten kräver det.
I mötet med andra skapar du snabbt förtroendefulla relationer och bygger ett gott samarbetsklimat. Du är lyhörd, engagerad och ser värdet i att vara närvarande och stödjande i vardagen. Du motiveras av att utveckla verksamheten och bidrar aktivt med kunskap, reflektion och idéer. Genom att arbeta proaktivt och tillsammans med chef och arbetsgrupp driver du förbättringar som stärker kvaliteten för både medarbetare och klienter.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2026-03-02Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN/2026:00110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Mia Silvergren 0735750091 Jobbnummer
9772818