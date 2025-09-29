Arbetsledare som vill utveckla Skellefteås gröna miljöer
2025-09-29
Ser du möjligheterna bakom varje träd, buske och grön yta? Har du både kunskapen och viljan att leda andra för att skapa hållbara och trivsamma miljöer? Då kan det här vara din nästa utmaning.
DIN ROLL
Som arbetsledare inom Park och natur blir du navet i det dagliga arbetet med att planera, fördela och följa upp arbetet i våra gröna miljöer. Du ansvarar för säsongsplanering - allt från när gräsklippningen ska starta till vilka träd som ska beskäras och hur vi förbereder nästa säsong.
Du leder och motiverar dina medarbetare och deltar själv vid behov i det praktiska arbetet, till exempel i planteringar eller annan skötsel av gröna miljöer. Rollen innebär även administrativa uppgifter, som att hantera fakturor, kundtjänstärenden och planera rekrytering av sommarpersonal. En del av planeringen gör du tillsammans med övriga arbetsledare - ni samarbetar för att helheten ska fungera och för att kommunens gröna miljöer ska utvecklas på bästa sätt.
Kort sagt - du får en varierad och viktig roll där du både är nära verksamheten ute på fältet och håller ihop helheten.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har en utbildning som landskapsingenjör, trädgårdsmästare/-ingenjör och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har goda kunskaper inom växt- och trädvård - du vet vilka växter som trivs var, hur de ska planteras och skötas, och hur sjukdomar eller skadedjur kan förebyggas.
Ledarskapsförmåga är viktigt i rollen. Du behöver kunna coacha och motivera dina medarbetare i vardagen och skapa förtroende genom ett tillitsbaserat ledarskap. Samtidigt är du strukturerad nog att hålla ihop planeringen, stabil när tempot är högt och lösningsorienterad när utmaningar dyker upp. Erfarenhet av arbetsledning är meriterande.
Du uttrycker dig väl på svenska, kan föra enklare konversationer på engelska och har tillräckliga fysiska förutsättningar för att delta i arbetet när det behövs. Dessutom har du digital kompetens och B-körkort för manuell växellåda.
DIN NYA ARBETSPLATS
Du blir en del av verksamheten för Park och natur, med placering på Brogatan i centrala Skellefteå. Här jobbar vi med att ta hand om och utveckla de gröna miljöerna i Skellefteå kommun - från parker och träd till planteringar och grönområden. Vi är mitt i en expansiv samhällsomvandling där gröna ytor spelar en viktig roll för trivsel, hälsa och hållbar utveckling.
Hos oss möter du ett erfaret team där många har jobbat länge och verkligen trivs. Vi har en arbetsmiljö som bygger på frihet under ansvar, där du får påverka både din egen vardag och verksamhetens utveckling. Våra arbetstider är 07.00-16.00, måndag till fredag - inga kvällar eller helger. Dessutom erbjuder vi möjlighet till flex, bra förmåner och en trygg arbetsgivare som vill att du ska kunna ha balans mellan jobb och fritid.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "618261". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
HR-partner, Rekryteringscenter
Åsa Grundberg 0910-73 50 00 Jobbnummer
9531986