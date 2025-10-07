Arbetsledare sökes till välorienterat företag i Malmö!

Vill du ta nästa steg i din karriär och leda ett engagerat team av svetsare och montörer?
Vi på MK Manning söker nu en erfaren och lösningsorienterad arbetsledare till en av våra kunder i Malmö - en central roll för dig som vill kombinera tekniskt kunnande med ledarskap och ansvar. Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Som arbetsledare får du en nyckelroll i produktionen där du leder, planerar och kvalitetssäkrar arbetet i ett skickligt team av svetsare och montörer. Du kommer att arbeta i en industriell miljö med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet - och vara en viktig del i att driva verksamheten framåt. Dina arbetsuppgifter
Leda och motivera teamet av svetsare och montörer för att uppnå produktionsmål.
Planera och fördela arbetsuppgifter så att resurser används på bästa sätt.
Utföra och följa upp kvalitetskontroller av svets- och monteringsarbeten.
Stötta teamet i tekniska frågor, felsökning och problemlösning.
Ansvara för säkerhetsrutiner och upprätthålla en trygg arbetsmiljö.
Följa upp arbetsflöden, rapportera status och föreslå förbättringar.
Samarbeta med andra avdelningar som inköp, logistik och projektledning.
Säkerställa att utbildning och kompetens hos personalen hålls uppdaterad.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet inom industri, gärna som svetsare eller montör.
Har tidigare erfarenhet av arbetsledning eller projektledning.
Har god teknisk förståelse för svetsning och montering, inklusive ritningsläsning.
Är en naturlig ledare som kan inspirera, engagera och skapa struktur.
Är lösningsorienterad, organiserad och trivs med ansvar.
Har god kännedom om arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter.
Kommunicerar tydligt och trivs med att samarbeta.
Vi erbjuder
En central och varierad roll i en spännande industriell miljö.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Kompetensutveckling och utbildning.
Konkurrenskraftig lön och trygga anställningsvillkor.
En positiv och samarbetsinriktad arbetsmiljö.
Långsiktiga utvecklingsmöjligheter i ett stabilt företag.
Anställningsinformation
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Malmö
Lön: Enligt överenskommelse
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.Bli en del av MK Manning och led ett team som drivs av yrkesstolthet, kvalitet och gemenskap! Så ansöker du
