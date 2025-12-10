Arbetsledare parkdrift till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
2025-12-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
På Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning arbetar cirka 2 800 medarbetare.
Du ingår i enheten Stadsmiljö tillsammans med parkingenjörer, projektledare, stadsplanerare och utredare. Från hösten 2026 tar vi över park- och naturskötsel i egen regi, och du får en unik chans att vara med och bygga upp en modern och hållbar parkdrift med fokus på biologisk mångfald, eldrivna maskiner och smarta arbetssätt.
Vi erbjuder
Hos oss får du meningsfulla arbetsuppgifter, en arbetsplats med utvecklingsfokus och goda möjligheter att kombinera arbete och privatliv. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och en god arbetsmiljö. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som arbetsledare får du en nyckelroll i uppbyggnaden av vår nya parkdrift. Du är med från start -planerar och skapar rutiner - och blir sedan ansvarig för att leda och driva det dagliga arbetet i teamet. Du rapporterar direkt till enhetschefen och får möjlighet att forma verksamheten, påverka utemiljöerna i Enskede Årsta Vantör och göra skillnad för de som bor och verkar här.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Starta upp parkdriften: iordningställa lokaler, planera inköp av maskiner och fordon, skapa rutiner och struktur.
Leda, fördela och följa upp teamets dagliga arbete.
Arbeta praktiskt i parkdriften - gräsklippning, slyröjning, plantering, renhållning med mera.
Vara med och driva trygghetsarbete i stadsdelen, skapa trivsamma och säkra miljöer för alla.
Vara ansiktet utåt mot medborgarna: ta emot synpunkter, felanmälningar och önskemål, ge god service och öka förtroendet för förvaltningen.
Bygga och underhålla kontakter med kollegor inom stadsdelsförvaltningen och andra funktioner, för att driva utvecklingen framåt.
Identifiera förbättringsmöjligheter och bidra till långsiktig utveckling av utemiljöer tillsammans med parkingenjörer och kollegor.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
utbildning inom parkförvaltning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och lämplig för tjänsten
aktuell erfarenhet av park- och grönyteskötsel
dokumenterad och aktuell erfarenhet av arbetsledning
god kommunikationsförmåga i svenska, både i tal och skrift
god förmåga att hantera administrativa system och andra digitala verktyg
B-körkort.
Meriterande för tjänsten är om du har:
erfarenhet och kunskaper om naturvårdsskötsel och insatser för biologisk mångfald
aktuell erfarenhet av arbete med parkmaskiner så som gräsklippare, redskapsbärare, m.m
röjsågskörkort
motorsågskörkort
god växtkännedom.
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd och trygg i dialogen med medborgare. Du arbetar självständigt, anpassar dig lätt när förutsättningarna förändras och fattar kloka beslut även i högt tempo. I rollen möter du många aktörer - entreprenörer, kollegor inom staden, fastighetsägare, kommunpolis och medborgare - och behöver därför vara skicklig på att skapa goda relationer och samarbeta. Du är observant på din omgivning och uppmärksam på allt som påverkar utemiljön, från väderförändringar till avvikelser eller tecken på otrygghet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Ersättning
