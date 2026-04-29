Arbetsledare (Operativ Projektledare) till telekontrakt med SL i Stockholm
Vill du arbeta i framkant med tekniska lösningar som håller kollektivtrafiken i Stockholm rörelse? Vi söker en driven person som vill bidra till en säker och effektiv kollektivtrafik genom att arbeta med Teleteknik, Nätverk, Lås & Passagesystem och Transmissions/ Optoteknik. Hos oss får du möjligheten att utvecklas och vara en del av en samhällsviktig verksamhet.
Infranord erbjuder dig ett varierat arbete med omväxlande miljö där du själv kan vara med och påverka din arbetsdag. Med lång erfarenhet, hög kompetens och nya idéer driver Infranord utvecklingen av dagens och morgondagens järnvägar.
På uppdrag av SL/Trafikförvaltningen driver vi på Infranord en avtalad verksamhet med fokus på att upprätthålla och förbättra anläggningarnas funktion för Tunnelbanan, Lokalbanorna och Bussdriften. Våra huvudsakliga tekniska ansvarsområden ligger inom Trygghet & Säkerhet, Resenärs- och Elektronisk Information.
Arbetsuppgifter
Som Arbetsledare kommer du att ingå i ett team som arbetar med att styra och planera drift, underhåll och förbättringar på befintlig anläggning. Trafiksäkerheten är direkt beroende av att anläggningarna fungerar och därför är arbetet ansvarsfullt och säkerheten sätts alltid främst.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
* Leda, planera och fördela arbetet på både lång sikt och i operationellt läge
* Optimera, koordinera och dagligen disponera resursanvändningen
* Uppföljning av pågående och utförda uppdrag
Tjänsten innebär en hel del arbetsplatsbesök på våra arbetsställen inom Stockholmsregionen. Du rapporterar till är Platschef och arbetsplatsen är i Ulvsunda, Bromma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskoleingenjör eller motsvarande inom infrastruktur, logistik eller IT
* B körkort
* God teknisk förståelse och problemlösningsförmåga
* Infranords koncernspråk är svenska och flytande svenska i tal och skrift är därför ett krav.
Det är meriterande om du även har följande:
* Erfarenhet inom teleteknik, nätverk, lås & passagesystem transmission/ optoteknik
* Erfarenhet av avancerade UH-system t ex IBM Maximo
* Erfarenhet av avancerade projekt- och personalplaneringsuppgifter
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Hos oss möter du ett kompetent och välkomnande team med lång erfarenhet, stark sammanhållning och stort engagemang. Du får en roll med frihet under ansvar, möjlighet att påverka din vardag och chansen att utvecklas i takt med framtidens järnväg och kollektivtrafik.
Vi arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö där respekt, säkerhet och hållbarhet är självklara delar av vardagen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I vår rekryteringsprocess genomför alla nyanställningar alkohol- och drogtester.
En del tjänster hos oss innebär placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras i enligt med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) före beslut om anställning.
Mer information om oss finns på https://www.infranord.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311991". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infranord AB
(org.nr 556793-3089)
Box 1803 (visa karta
)
171 21 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Infranord AB, Kraft & Tele Kontakt
Platschef
Thomas Löfstedt thomas.lofstedt@infranord.se +46702864625 Jobbnummer
9883250