Arbetsledare och assistent till härlig tjej i Årstadal
2025-08-19
Arbetsledare och personlig assistent till härlig tjej i Årstadal!
Jag söker dig som vill kombinera ett meningsfullt arbete som personlig assistent med ett ansvarsfullt arbetsledaruppdrag.
Jag är en 22 årig tjej som bor i en egen lägenhet i Årstadal. Jag sitter i rullstol och har flera funktionsnedsättningar och hjälpmedel. Detta innebär att jag behöver hjälp med alla mina grundläggande behov. Jag har en alternativ kommunikation och jag hoppas att du vill följa med på min utveckling, vi lär oss tillsammans! Kommunikationen är viktig och ser därför att du är en social person som kan hjälpa mig med detta.
På vardagarna jobbar jag i Västertorp och på min fritid tycker jag om att leva ett aktivt liv med bland annat shopping, musik, fika, ridning och hänga med kompisar. För att kunna göra detta behöver jag dig!
Som personlig assistent hos mig behöver du vara social, pigg, ha humor och energi som räcker till oss båda samt att du är ansvarsfull och flexibel. Du behöver också vara trygg i dig själv och ha ett stort engagemang. Du bör inte vara allergisk mot pälsdjur då jag gärna umgås med hästar och hundar. En bra grundfysik är att föredra eftersom lyft kan förekomma.
Utöver rollen som assistent kommer du att ha ett vikariat med utökat ansvar som arbetsledare. För att passa i rollen som arbetsledare behöver du vara ansvarsfull, serviceinriktad, handlingskraftig och ha god framförhållning. Jag har arbetsledare med erfarenhet som du kommer att få jobba tillsammans med.
I uppdraget som arbetsledare kommer du:
• Säkerställa bemanningen med bemanningsansvariga
• Rekrytera och föra in nya assistenter på ett bra sätt i assistansen
• Arbeta med systematisk arbetsmiljöarbete
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav. Avgörande är om vi trivs och passar bra ihop.
Omfattning: Deltid på ca 29,38/vecka samt vikariatet med det utökade ansvaret som Arbetsledare.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
