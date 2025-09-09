Arbetsledare och assistent sökes till vår kund i Tyresö!
Omsorgshuset I Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Omsorgshuset I Stockholm AB i Stockholm
, Lidingö
, Botkyrka
, Sollentuna
, Tyresö
eller i hela Sverige
Kunden är en positiv man med förvärvad hjärnskada som har en omfattande motorisk, kognitiv och kommunikativ funktionsnedsättning. Kunden är helt beroende av personlig assistans för personlig omvårdnad, förflyttning, matning (sondmat), träning, kommunikation och aktiviteter.
Det är av stor vikt att du har erfarenhet av att jobba inom personlig assistans, gärna med kunder med ett mer omfattande omsorgsbehov och vi ser helst att du är utbildad undersköterska. Det är också önskvärt att du har tidigare erfarenhet av arbetsledning.
Som person är du är lugn, stabil, ansvarsfull och stresstålig. Det är viktigt att du är lyhörd och har en god förmåga att läsa av en person samt att du är flexibel och kan ta egna initiativ. Du är engagerad, strukturerad och omtänksam. Du behöver ha en god samarbetsförmåga då du ska arbetsleda gruppen samt ha ansvar för bemanningen. Du kommer även att arbeta dubbelt med andra assistenter dagtid och kvällstid.
Tjänsten är på 80% och är förlagd främst på dagtid, men även kvällar och helgstjänstgöring förekommer.
Det är ett krav att du kan tala och skriva på svenska.
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan!
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorgshuset i Stockholm AB
(org.nr 556672-3267) Jobbnummer
9498895