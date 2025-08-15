Arbetsledare Mek Kartong till Stora Enso Skoghall
Eterni Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Hammarö Visa alla maskinreparatörsjobb i Hammarö
2025-08-15
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Hammarö
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
ARBETSLEDARE MEK KARTONG TILL STORA ENSO SKOGHALL
Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du får möjlighet att utveckla både ditt team, dig själv och vårt underhållsarbete? Vi letar efter en trygg och naturlig ledare som brinner för att utveckla människor, skapa en säker och positiv arbetsmiljö och säkerställa hög kvalitet på det mekaniska arbetet på kartongbruket. Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att vara med och leda, driva och utveckla underhåll på Skoghalls Bruk. Som arbetsledare ansvarar du för att det förebyggande och avhjälpande underhållet utförs på bästa sätt. Du initierar och deltar i tillgänglighetshöjande åtgärder med målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för en stabil produktion. Du kommer att leda och utveckla ett team på 18 medarbetare och rapporterar till Sektionschef Underhåll Kartong. Du ansvarar för det mekaniska underhållet på kartongbruket vilket inkluderar, mek, smörj, förebyggande underhåll samt planering. Vi erbjuder ett varierat jobb med fina möjligheter till att kunna jobba med utveckling av arbetssätt och strategi för att säkerställa hög teknologisk tillgänglighet, men också med stort fokus på den operativa delen. Vidare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att: Säkerställa effektiv planering och prioritering av underhållsinsatser
Driva förändringsarbete och ständiga förbättringar
Arbeta systematiskt med arbetsmiljö, säkerhet och lagkrav
Arbeta enligt uppsatta mål i sektionens handlingsplan och se till att fastlagda aktiviteter genomförs
Utveckla och ansvara för teamets strategi
Budgetansvar och attesträtt enligt upprättad attestordning
Kommunicera och samarbeta med övriga befattningshavare inom underhåll och produktion för att genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll på ett för verksamheten effektivt sätt
Medverka i stopplanering och projekt
Samordna extern och intern personal
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i den här rollen ser vi gärna att du har en tydlig ledarförmåga och känner dig trygg i att ta ansvar och driva teamet framåt. Du uppskattar att ta dig an utmaningar och utveckla samarbete såväl internt som externt och är mån om att leverera resultat och uppfylla kundförväntningar. För att uppnå uppställda mål bör du ha ett strukturerat arbetssätt, stort intresse för ledarskap och en vilja att vidareutveckla dig inom teknikområdet. Vi tror att du som söker har en eftergymnasial utbildning minst två år inom teknik, underhåll eller annan motsvarande utbildning/erfarenhet. Goda mekaniska kunskaper är att föredra. Vidare bör du ha en god allmän process- och teknikförståelse, goda IT-kunskaper samt mycket goda kunskaper i både det svenska och engelska språket. Du är en trygg, kommunikativ ledare och har tidigare erfarenheter från en ledande roll. Som person är du prestigelös, lyhörd, motiverande, ser möjligheter och jobbar gärna med energi och glädje. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en direktrekrytering där du blir anställd av Stora Enso Skoghall. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Stora Enso AB Kontakt
Emma Sjödin emma.sjodin@eterni.se Jobbnummer
9461008