Arbetsledare med utökat ansvar inom lokalvård på Vrinnevisjukhuset
Sodexo AB / Städarjobb / Norrköping Visa alla städarjobb i Norrköping
2026-04-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Sodexo erbjuder ett varierat utbud av servicetjänster till organisationer inom privat och offentlig sektor och vi söker nu en arbetsledare med utökat ansvar till vårt FM-uppdrag inom Region Östergötland med placering på Vrinnevisjukhuseet i Norrköping. Som arbetsledare på Sodexo är du en mångsysslare och möjliggörare. Du kommer att leda medarbetare som är experter på städning, samt säkerställa en säker arbetsmiljö och produktivitet i ditt team. Ditt ledarskap och din känsla för hög servicenivå sprider glädje och bidrar till en bättre vardag.Du kommer att ansvara för uppdraget lokalvård som innefattar: Daglig städning på Vrinnevisjukhuset samt återkommande tilläggstjänster. Du kommer ha ditt kontor på Vrinnevisjukhuset och dela på verksamheten med våra 2 nuvarande arbetsledare. I rollen som arbetsledare dvs närmaste chef förvaltar och utvecklar du Sodexos uppdrag genom att ansvara för driftsfrågor inom verksamheten. Du kommer även att ansvara för ekonomi-, personal- löner och arbetsmiljöfrågor m.m. Du kommer leda en grupp som består av ca 20-25 medarbetare där ditt ansvar är att leda, planera och fördela arbetet samt säkerställa en effektiv leverans av Sodexos tjänster. Det är även en roll med kundkontakt där du agerar lyhört för kundernas behov samt säkerställer att Sodexo fullföljer sitt uppdrag på bästa sätt. Du ingår i uppdragets ledningsgrupp och rapporterar till platschefen i Norrköping.I denna roll får du en central position där du bidrar till patientsäkerhet genom att säkerställa städning av högsta standard. Med utökat ansvar får du möjlighet att vid behov agera platschef och därmed även ha helhetsansvaret för lokalvårdsuppdraget, både på Vrinnevisjukhuset och på yttre delar såsom vårdcentraler och folktandvårdskliniker. Tillsammans med nuvarande platschef tar du viktiga beslut för verksamhetens bästa och leder därmed lokalvårdsverksamheten framåt med fokus på rätt leverans, motiverade kollegor och förstklassig service. Du blir erbjuden:Möjligheten att arbeta på ett värderingsstyrt bolag som fokuserar på samhällsansvar och hållbarhet.
En roll där du får bidra till att minimera smittspridningen och säkerställa att vården kan utföra sitt uppdrag på ett säkert sätt.
En spännande roll med stort ansvar där du får driva och utveckla Sodexos verksamheter inom Region Östergötland
Blir en del av en positiv och framåtsträvande organisation som präglas av medarbetare som är engagerade och delaktiga i verksamhetens utveckling
Arbetsuppgifter:Ha operativt ansvar för driftledning, styrning och uppföljning av Sodexos uppdrag samt säkerställa ett effektivt användande av resurser
Vidareutveckla och förbättra uppdragets verksamhet samt säkerställa en god kvalitet i det dagliga arbetet.
Arbeta med kompetensförsörjning där du rekryterar, utvecklar och stöttar dina medarbetare
Utbilda medarbetare enligt krav och regelverk samt genomför städkontroller tillsammans med kund
Skapa och bibehålla goda relationer till Sodexos kunder
Resultatuppföljning och budgetarbete inom din verksamhet
Vi söker dig som:Har en avslutad gymnasieutbildning
Har tidigare erfarenhet inom lokalvård samt utbildning inom standard INSTA 800
Har erfarenhet från en roll med personalansvar, gärna inom offentlig verksamhet
Har en god dator- och systemvana med goda kunskaper i MS Officepaketet, framförallt excel
Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du:Har utbildning inom SiV samt dansk/svensk hygienstandard
Har erfarenhet av resultatuppföljning och budgetarbete
Som person är du:Flexibel
Problemlösande
Självgående
Serviceinriktad
Anställningsform och arbetstider: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas), heltid, dagtid. Lön enligt överenskommelse. Har du frågor kontakta platschef Dorin Andrei via e-mail: mailto:linda.mansson@sodexo.com
Då intervjuprocess sker löpande, ansök snarast. Ansökan kan endast göras via vår hemsida/rekryteringsverktyg. Start: Omgående eller enligt överenskommelse Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning. Innan anställning kommer vi även att genomföra en bakgrundskontroll på slutkandidaten med en extern leverantör. Kandidaten kommer att informeras och medge sitt godkännande innan detta genomförs. Välkommen att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-118379".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
https://se.sodexo.com/
Gamla övägen 25 (visa karta
)
603 79 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Sodexo Kontakt
Elin Svanblom elin.svanblom@talentech.com
9857427