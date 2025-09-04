Arbetsledare med tekniskt driv till räddningstjänsten
Vill du leda viktiga funktioner som håller samhället igång? Som arbetsledare inom drift och underhåll hos räddningstjänsten får du en nyckelroll i att säkerställa att våra fordon och utrustning fungerar när det verkligen gäller. Det här är ett jobb för dig som trivs i en dynamisk roll med varierande arbetsuppgifter, där du får kombinera tekniskt kunnande med ledarskap - och samtidigt bidra till ett tryggt och fungerande samhälle.
Vi erbjuder en varierad vardag med stort ansvar, på en arbetsplats som präglas av en stark gemenskap och där samarbete och lösningsfokus är centralt.
Din roll
I rollen som arbetsledare ansvarar du för drift, underhåll, inköp och arbetsledning kopplat till Räddningstjänstens fordon och utrustning. Du planerar, utvecklar rutiner och instruktioner, och leder det dagliga arbetet med fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet. Arbetet sker i samarbete med såväl personal som har drift och underhåll som huvuduppgift, som med den operativa personalen.
Du har både ett strategiskt och operativt ansvar - från långsiktig planering till att snabbt hantera akuta driftstörningar. Du arbetar nära andra funktioner inom räddningstjänsten och har många kontaktytor inom kommunen och samhället i stort. Alltid med målsättningen att upprätthålla och stärka organisationens operativa förmåga och uppdrag.
Arbetet är förlagt till dagtid. Ditt ansvar är över hela räddningstjänstens område men din huvudsakliga arbetsplats är brandstationen i Skellefteå centralort.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsledning inom exempelvis verkstad, industri, service eller tekniskt underhåll - gärna med inriktning mot fordon. Du har förmåga att leda och fördela arbete inom din verksamhet och ser hur det hänger ihop med organisationens övergripande mål och utveckling. Din tekniska förståelse är god, och du har en stark problemlösningsförmåga inom områden som rör fordon och utrustning. Du har också ett intresse för teknikutveckling och håller dig gärna uppdaterad inom området.
Eftersom du kommer att ha budgetansvar behöver du vara ekonomiskt ansvarstagande och ha förmåga att fatta välgrundade beslut. Du kommunicerar tydligt och effektivt på svenska, både muntligt och skriftligt, och har lätt för att ta till dig och använda digitala verktyg i ditt dagliga arbete. B-körkort är ett krav för tjänsten, och det är meriterande om du även har C-körkort.
De personliga kompetenserna är lika viktiga som övriga kvalifikationer. Som ledare bygger du tillit och motiverar medarbetarna med fokus på gemensamma mål. Du är trygg som person, tar ansvar, planerar, prioriterar och håller ordning i arbetet. Dessutom är du lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta, även när tempot är högt eller förutsättningarna förändras.
Din nya arbetsplats
Räddningstjänsten är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen i Skellefteå kommun. Vi har elva brandstationer och ett räddningsvärn utspridda över kommunen. Här arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet och säkerhet - i en kommun som växer snabbt och där utvecklingen ställer höga krav på vår förmåga att tänka nytt.
Hos oss får du en arbetsplats med stark gemenskap, tydligt samhällsuppdrag och goda möjligheter till utveckling. Vi tror på att ge ansvar, skapa delaktighet och arbeta lösningsfokuserat - tillsammans. Ersättning
