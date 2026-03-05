Arbetsledare med kompetens inom grönanläggning - Umeå
2026-03-05
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Terranor AB är en ledande leverantör av drift- och underhållstjänster för väginfrastruktur i Norden. Vi har högt ställda mål, att bli kundens första val, inom drift och underhåll av väginfrastruktur, parker samt mark och anläggningarbeten.
Terranor finns etablerat i hela Sverige och nu behöver vi förstärka vår befintliga organisation i Umeå. En viktig nyckel till vår framgång är våra kompetenta och erfarna medarbetare. Vi letar nu efter en arbetsledare med erfarenhet och kompetens inom trädgårdsskötsel till vårt kontrakt med Umeå kommun gällande för Park och lekplatsanläggningar samt anläggningsarbeten.
Terranor är inne i en tillväxtfas och vi söker dig som vill vara en del av den utvecklingen där du kommer att ha en stor möjlighet att påverka din framtid hos oss.
Rollen hos oss
Nu behöver vi utöka vår personalstyrka i Umeå med en Arbetsledare med kompetens inom park och grönanläggning. Som Arbetsledare kommer du ansvarar för planering, arbetsledning, fakturering och uppföljning av alla vanligt förekommande arbeten inom park och lekplatsanläggningar samt mindre anläggningsarbeten. Som arbetsledare ingår det löpnade kontakter med kunder och samarbetspartners.
Du ingår i ett större team som sedan tidigare har ansvaret för drift och underhåll av statliga vägar inom driftområde Umeå Södra. Du rapporterar till vår platschef i Umeå.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
Landskapsingenjörsutbildning eller motsvarande, exempelvis trädgårdsmästare
Tidigare erfarenhet av grönanläggsningsarbeten är ett krav för tjänsten
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror du är en engagerad problemlösare som kan jobba självständigt, är välorganiserad, tar initiativ och är lyhörd utifrån kundens önskemål. Du är en lagspelare med ledaregenskaper som presterar bra resultat tillsammans med andra och hanterar att jobba under tidspress i kortare perioder. Arbetet innebär stor variation av arbetsuppgifter över året och även arbetsveckan kan se väldigt olik ut. Du arbetsleder gruppen genom dialog och involvering och tillsammans ser ni möjligheter och lösning. Du är bekväm att arbeta med uppföljning och dokumentation och förstår vikten av god ordning och reda.
Vi erbjuder
Här på Terranor erbjuds du en plats i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas. Detta är bidragande orsaker till att vi har många nöjda och stolta medarbetare.
Vi är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö. Vi har en bra variation på arbetsplatser där du kommer att möta olika typer av utmaningar och snabbt få möjlighet till ansvar.
Hos oss är det du som påverkar din utveckling.
Ytterligare information
Anställningen är en tillsvidareanställning, provanställning tillämpas.
Placering är på vårt kontor i Umeå. Tillträdesdag: Enligt överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Arbetschef i region Nord: Fredrik Saellström 070- 221 53 66.
Vi har ett löpande urval så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå Jobbnummer
9779767