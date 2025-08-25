Arbetsledare med hjärta för ledarskap och personlig assistans
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2025-08-25
HEJ!
Vill du vara med och skapa något nytt och spännande? Vi söker nu en arbetsledare som vill leda och utveckla vår nya grupp.
Hos oss får du möjlighet att forma arbetsplatsen.
Omtanke, ansvar, kompetens och förtroende är Vividas kärnvärden. Utifrån dessa fattar vi alla våra beslut och så även när vi tillsätter en ny arbetsledare. Kärnvärdena, tillsammans med våra handlings principer, är det vi utgår från när det kommer till hur vi som medarbetare bemöter varandra på våra arbetsplatser inom Vivida. Detta för att skapa en trivsam, positiv och trygg arbetsplats.
Vi söker nu någon för rollen som personlig assistent med arbetsledaransvar.
Vi letar efter dig som:
- har erfarenhet av ledarskap, gärna inom omsorgsbranschen
- är kvinna
- kan simma
- har god kommunikationsförmåga
- har god förmåga att motivera och inspirera andra
- är flexibel & lösningsfokuserad
- jobbar för och med teamet
- älskar att jobba med människor
- vill vara en förebild för andra
- tjänstgör med en positiv inställning och är engagerad i att skapa en bra arbetsmiljö
Din inställning präglas av att vara rättvis, att alla i arbetsgruppen bidrar och är viktiga delar för att ni ska bli ett team. Genom ditt arbetssätt och din inställning visar du vägen för dina kollegor att själva ta ansvar för sitt arbete och sin arbetsmiljö, vara bra kollegor, våga lyfta problem och även hitta lösningar.
Arbetsledarrollen på Vivida är ett förtroendeuppdrag, i och med detta ställer vi höga krav på personen vi söker. Du kommer att arbeta nära din Assistanschef och samarbetet mellan er är viktigt.
Förutom att arbeta som personlig assistent kommer/kan dina arbetsuppgifter bland annat att bestå av:
- Bemanning
- Rekrytering
- Introduktion av nya kollegor
- Personalmöten
- Kontakt med anhöriga och andra i kundens närhet
- Utveckla arbetsgruppen
Som arbetsledare får du bland annat tillgång till interna utbildningar och friskvård.
ARBETSTIDER OCH TJÄNSTGÖRINGSGRADER
Dag, kväll, journätter och helger.
80 %
NÄR KAN DU BÖRJA JOBBA HOS MIG?
Jag behöver ha en ny assistent från 2025-09-01, så det är bra om du kan börja då. Annars får vi komma överens om annat datum om det känns som att vi passar bra ihop!
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2025-09-25 Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
