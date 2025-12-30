Arbetsledare med CAD-kunskaper fokus privatpersoner
Trädgårdsanläggare Hallblom AB / Trädgårdsanläggarjobb / Uppsala Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Uppsala
2025-12-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trädgårdsanläggare Hallblom AB i Uppsala
, Enköping
eller i hela Sverige
Är du en driven arbetsledare som trivs med att ha ansvar från första kundkontakt till färdigt projekt? Har du CAD-kunskaper och gillar att skapa tydliga ritningar, lösningar och snygga helheter? Och tycker du dessutom om att arbeta nära privatkunder och driva projekt med både kvalitet och service? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Vi på Trädgårdsanläggare Hallblom AB söker nu en arbetsledare med intresse för privatkunder och projektledning. Rollen innebär att du leder och ansvarar för våra privatkundsprojekt - från offert och planering till genomförande, uppföljning och fakturering.
Vi arbetar med allt från trädgårdsanläggning, stensättning, planteringar och snickeri till trädvård och löpande skötsel. Som arbetsledare blir du en nyckelperson som säkerställer att arbetet håller hög kvalitet och att kunden känner sig trygg genom hela processen.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Driva privatkundsprojekt från första kontakt till avslut
Genomföra kundbesök, rådgivning och platsbesiktningar
Ta fram offerter, tidsplaner och materiallistor
Leda personal och planera resurser ute i projekten
Arbeta i CAD och ta fram enklare ritningar/skisser för trädgårdar, markplanering och snickerilösningar
Beställa material och koordinera leveranser
Säkerställa dokumentation, egenkontroller och kvalitet
Ha löpande dialog med kund och följa upp projektet
Fakturera samt hantera ÄTA-arbeten vid behov
Om dig
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som arbetsledare inom mark, trädgård eller bygg
Är van att ha kundkontakt och gillar privatkundsrelationer
Har god struktur, kan planera och prioritera i vardagen
Är lösningsorienterad och trivs med att ha många bollar i luften
Har CAD-kunskaper (t.ex. AutoCAD, SketchUp eller liknande) och tycker om att rita, planera och visualisera
Har ekonomiskt tänk och förståelse för kalkyl och uppföljning
Har god svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Meriterande:
Utbildning som trädgårdsmästare, landskapsingenjör, byggingenjör eller motsvarande
Erfarenhet av projektering, ritningsarbete och materialval
Erfarenhet av entreprenadjuridik eller kundavtalOm företaget
Trädgårdsanläggare Hallblom AB är ett familjärt företag med hjärtat i Uppsala. Vi kombinerar hög kompetens inom mark, trädgård, snickeri, stensättning och projektering - och vi gör det med kvalitet, respekt och kreativitet. Här hjälps vi åt och har kul tillsammans, samtidigt som vi levererar professionella resultat till våra kunder.
Vi har kollektivavtal och goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss är du en viktig del av helheten och vi strävar efter långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid (40 timmar/vecka). Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstider
Måndag-torsdag: 06:45 - 16:15
Fredag: 06:45 - 13:15Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-01-18, urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Frågor? Kontakta gärna Lina Sandstedt, 070-342 23 73 alt. lina@hallbloms.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trädgårdsanläggare Hallblom AB
(org.nr 556396-3312)
Libro Ringväg 36 (visa karta
)
752 28 UPPSALA Arbetsplats
Hallblom AB, Trädgårdsanläggare Jobbnummer
9666523