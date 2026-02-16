Arbetsledare med ambition att bli platschef Brixly anläggning
2026-02-16
Vi har ett av branschens bredaste och mest kompletta erbjudanden. Vår verksamhet spänner över byggentreprenad och byggservice till affärsutveckling och anläggningsverksamhet. Tillsammans med vår starka lokala närvaro gör det oss till branschens bästa och närmsta byggpartner.
Beslutsvägarna är korta, kulturen prestigelös och fokus ligger alltid på kvalitet - både i projekten och i relationen till medarbetarna. Självklart erbjuds konkurrenskraftiga villkor och trygga anställningsformer.
Din roll
Nu söker vi en driven arbetsledare med ambitionen att växa till att bli platschef till norra Bohuslän med omnejd som vill vara med och utveckla verksamheten vidare. Du leder produktionen, ansvarar för personal, ekonomi och tidplan samt är företagets ansikte utåt mot kunder och samarbetspartners. Du rapporterar direkt till affärsområdeschefen och får stora möjligheter att påverka både arbetssätt och affärer.
Vi erbjuder dig
Ett fritt och ansvarsfullt arbete där du driver dina egna projekt
Verklig möjlighet att påverka beslut och företagets fortsatta utveckling
En trygg arbetsgivare med stark laganda och högt i tak
Utmanande och varierande projekt nära verksamheten
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att leda anläggningsprojekt och som har en gedigen bakgrund inom mark- och/eller anläggningsarbete. Du är trygg i att hantera projektens ekonomi, tidplaner och resurser och trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar.
Som person är du lösningsorienterad, handlingskraftig och tydlig i din kommunikation. Du bygger förtroende hos både medarbetare och kunder och motiveras av att skapa väl fungerande team och lönsamma projekt. B-körkort är ett krav.
Vill du bli en del av ett företag där engagemang syns, idéer tas på allvar och där du verkligen kan göra skillnad? Då är det här rollen för dig!
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Brixly med Sibe Construction AB. För mer information om tjänsten - ring Jimmy Eriksson på 0706-691988.
Brixly AB
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se
