Arbetsledare lokalvård/besiktningsman till LW Förvaltning

LW Förvaltning fortsätter expandera i ett imponerande tempo och framtidsvisionerna, ja dem ser minst sagt ljusa ut! Vi söker nu nästa stjärna att ansluta sig till oss i en helt ny roll som Arbetsledare inom lokalvård och besiktning där du får stora möjligheter att påverka såväl din egen utveckling som bolagets utveckling!
Om oss
LW Fastigheter har tagit nästa steg i sin tillväxtresa och bildat LW Förvaltning - ett bolag med fullt fokus på professionell och långsiktig fastighetsförvaltning. Med en stabil grund i koncernen, en erfaren ledning och en välrenommerad personalstyrka kombinerar vi trygghet och kompetens med drivkraften i ett nystartat bolag. Vi erbjuder både interna och externa fastighetsägare kostnadseffektiv förvaltning utan att kompromissa med kvalitet - med målet att vara en lokal och personlig partner som gör skillnad.
Arbetsuppgifter
Som lokalvårdsansvarig blir du en nyckelperson i vårt förvaltningsteam och kommer ha övergripande ansvar över funktionen, där ingår att leda teamet framåt. Du erbjuds en varierad roll där du både arbetar praktiskt och bidrar till att utveckla vår verksamhet. Du kommer bland annat arbeta med:
Lokalvård, såsom trappstädning, kontorsstäd och fönsterputs
Besiktningar av lägenheter och lokaler, både slut- och ombesiktning
Kontakt med hyresgäster
Schemaläggning, planering och fördelning av arbetsuppgifter inom lokalvård
Inköp av material och förbrukningsvaror
Uppföljning, rapportering och kvalitetskontroller
Identifiera nya uppdrag och bidra till bolagets utveckling
Övriga förekommande arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning
Krav för tjänsten B-körkort
Tidigare erfarenhet av lokalvård och förståelse för vad arbetet innebär
Avklarad gymnasieutbildning
God kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift
God datavana och förmåga att arbeta i digitala system
Ett driv & engagemang för att utveckla, både dig själv och andra
Meriterande SRY alternativt PRYL-utbildning
Tidigare erfarenhet från fastighetsbranschen
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter, exempelvis schemaläggning, lagerhantering eller likvärdigt
Personliga egenskaper vi värderar högt
Vi söker dig med driv och engagemang som vill utvecklas i din roll och samtidigt bidra till att föra LW Förvaltnings tillväxtresa framåt. Du är prestigelös och öppen, ser värdet i att vara en del av ett team och bidrar till en hjälpsam och positiv arbetsmiljö.
För att trivas i rollen är du serviceinriktad, noggrann och kvalitetsmedveten, med en naturlig yrkesstolthet i det du gör. Du arbetar självständigt och strukturerat men är också flexibel när situationen kräver det. Vi uppskattar att du är kravställande och vågar ge feedback - men alltid med god avsikt & fokus på lösning samt kvalitet.
Vi erbjuder dig En trygg anställning i ett stabilt och familjärt bolag där varje person är viktig
Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande bransch - vi står inför en expansiv resa och vill att du växer med oss
Bra förmåner, däribland: kollektivavtal, friskvårdsbidrag, servicebil och reducerad arbetstid på sommaren
En trivsam arbetsmiljö med trevliga lokaler och nära kollegor som värdesätter gemenskap
Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Arbetstider: Måndag-Fredag, 07-16
Placering: Kalmar
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månader provanställning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Observera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
