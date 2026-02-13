Arbetsledare/ lagerabetare - säsonganställning (juli-september 2025)
2026-02-13
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
Vi söker säsongsarbetare till våra depåer
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
Väga in och ta emot färska skogsbär
Registrera antal kilo samt uppgifter om vilken person som har plockat bären
Registrera och förbereda färdigställda lastpallar för transport med tillhörande dokumentation
Skriva och skicka rapporter om inkomna och utskickade bär
Vidarebefordra information till bärplockare
Utföra kvalitetsövervakning
Arbetsplatser: Vägsele, Kristineberg och Skivsjö
Kompetenser
Vi är ett multinationellt företag. En majoritet av våra säsongsarbetare kommer från Thailand, vilket innebär att vi ställer följande krav på dig som söker tjänsten:Kvalifikationer
Du har minst 3 års erfarenhet av arbete med mottagning av råvaror eller livsmedel, till exempel som lagerarbetare.
B-körkort (utfärdat i ett EU-land, annars krävs internationellt körkort).
Du kan tala och skriva på ett av följande språk: svenska, engelska, thailändska eller polska.
Du är vänlig och trivs med att arbeta i team, men är också självgående i dina arbetsuppgifter.
Du är öppen och bemöter andra människor och deras kultur med respekt.
Meriterande (ej krav)
Ytterligare språkkunskaper i svenska, thailändska eller engelska.
Anställningsvilkor
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning / säsongsanställning
Lön: Enligt kollektivavtal
Arbetstid: Enligt fastställt arbetsschema (kvällstid, måndag-lördag)
Omfattning: Heltid
Period: 13 juli - 30 september
Lönetyp: Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: arbetsansokan@polarica.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare/lagerabetare 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polarica Skogsbärsinköps AB
(org.nr 556600-6457) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
