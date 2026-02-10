Arbetsledare/Koordinator till Nurminen Logistics i Frövi
Är du en strukturerad ledare med ett skarpt öga för logistikflöden? För Nurminen Logistics räkning söker vi nu en driven Arbetsledare/Koordinator till deras anläggning i Frövi. Rollen är en central punkt i verksamheten där du kombinerar administrativt ansvar med operativ arbetsledning för teamet på terminalen. Du blir en del av ett stabilt team med erfarna kollegor och får chansen att forma och effektivisera arbetet på plats.
Du erbjuds
• En ansvarsfull arbetsledarroll i ett välmående bolag med god gemenskap.
• En arbetsplats med låg personalomsättning och en bevisat god arbetsmiljö.
• Möjligheten att arbeta nära ledningen med stort inflytande över det dagliga arbetssättet.Dina arbetsuppgifter
Som transportledare hos oss kliver du in i en central och händelserik roll där du är spindeln i nätet för hela vårt logistikflöde. Din dag börjar med att du skapar dig en överblick över dagens inkommande gods och containerleveranser, där din förmåga att planera framåt är avgörande för att allt ska flyta smärtfritt. Du rör dig mellan kontoret och terminalen, där du med tydlighet och engagemang vägleder ditt team för att nå dagens mål. Genom att optimera varje rutt och sändning ser du till att vi levererar med högsta kvalitet, samtidigt som du håller ordning på dokumentationen och ser till att arbetsmiljön alltid är säker.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Planera och boka utgående fordon med fokus på att skapa optimala och effektiva logistiklösningar.
• Ha ett helhetsansvar för kontroll och samordning av inkommande gods och containerflöden.
• Leda, fördela och instruera det dagliga arbetet för terminalpersonalen (ca 5 personer).
• Ansvara för den administrativa uppföljningen och tillhörande dokumentation.
• Vara drivande i att säkerställa att gällande säkerhetsföreskrifter och rutiner efterlevs på terminalen.Profil
Vi söker dig som trivs i en koordinerande roll och har ett utpräglat flödestänk med vana av att styra både inkommande och utgående gods. Som person är du tydlig i din kommunikation, administrativt lagd och har en god förmåga att prioritera och fördela arbetet även under tidspress.
Vi söker dig som har:
• Bakgrund inom terminalarbete, logistik eller lager.
• Erfarenhet av att arbetsleda, planera och fördela det dagliga arbetet i ett team.
• God datorvana och erfarenhet av administrativa uppgifter.
• Förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat i ett högt tempo.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• Truckkort - Motviktstruck B1
• Erfarenhet av järnvägslogistik eller lokväxling.
• Tidigare erfarenhet från processindustrin.
• Kunskap inom tullhantering eller fraktdokumentation.Övrig information
Omfattning: Heltid, 100%.
Arbetstider: Dagtid.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Frövi.
Rekryteringsprocess: Denna rekrytering utförs av Cleverex Bemanning direkt till Nurminen Logistics. Bakgrundskontroll tillämpas som en del av processen.Om företaget
På Cleverex Bemanning arbetar vi med att rekrytera och hyra ut rätt medarbetare till rätt kund. Vårt största fokus ligger på våra kunder, konsulter och kandidater och vårt mål är att du som kandidat ska känna att du hamnat helt rätt! Ersättning
