Arbetsledare kontaktledning Elpeba - ny avdelning!
2025-11-17
Strukton Rail startar en ny avdelning inom periodisk besiktning av anläggningarnas el - "Elpeba" - och söker därför en driven Arbetsledare inom El och Kontaktledning.
Tjänsten innebär samordning av personal samt ett övergripande ansvar för planering, uppföljning och ekonomi inom ditt område. Här får du chans att vara med och forma avdelningen och vara delaktig i att driva det framtida samarbetet med underhållskontrakten i Distrikt Mitt, men även övriga inom företaget, framåt. Arbetet kommer att ske runt om i Distrikt Mitt men kan även ske på andra delar inom Sverige. Tjänsten avser tillsvidareanställning med placering antingen på något av våra platskontor i distriktet eller med utgångspunkt i hemmet. I huvudsak sker arbete på dagtid, men arbete nätter och helger samt beredskap och resor förekommer.
Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle.
Vi erbjuder:
Hos Jonas Hermansson, platschef i Distrikt Mitt, blir du del av ett gäng med många yrkeskunniga kollegor som drivs av att arbeta med affärer, personal och teknik. Vår främsta tillgång är du. Vi tror på din förmåga, hjälper och lär av varandra - och vi har roligt när vi gör det. Med olika bakgrund och olika förutsättningar bidrar alla med unik kompetens och nya infallsvinklar. Värdegrunden RÄLS: Respekt, Ärlighet, Lita på, Säkerhet genomsyrar allt vi gör. Vi erbjuder dig spännande arbetsuppgifter och stor flexibilitet - för vi vet att livet utanför jobbet också måste gå ihop. I vår förmånsportal får du tillgång till rabatter på produkter och tjänster, friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
Tillsammans gör vi Strukton dynamiskt - och roligt.
Arbetsbeskrivning:
Som arbetsledare ansvarar du för att planera, organisera, leda och följa upp det dagliga arbetet i samråd med platschefen. Du har ett antal tekniker i din personalgrupp, där din roll innebär allt ifrån att motivera och utveckla dem till att ansvara för deras arbetsmiljö och säkerhet. Som ledare föregår du med gott exempel, är närvarande och ser värdet i att arbeta tillsammans som ett lag. Du är prestigelös och räds inte en utmaning.
Vem är du?
För rollen som arbetsledare ser vi att du har gymnasieutbildning inom el, eller annan likvärdig utbildning. Kanske arbetar du i en roll som tekniker inom el eller kontaktledning, med behörighet som t.ex. kopplingsledare, och är nyfiken på att jobba med ledarskap. Eller har du tidigare arbetat i en ledande roll inom el och har ett brinnande intresse för tekniken. Vi välkomnar erfarenhet från andra branscher, erfarenhet från järnvägsbranschen och/eller underhållsprojekt är meriterande.
En arbetsledare på Strukton Rail är modig, engagerad och kommunikativ och agerar som en förebild. Vi ser också att du har ett strukturerat arbetssätt, är van att planera med många olika kontaktytor och är intresserad av att utveckla medarbetare likväl som dig själv. I rollen ingår en del administrativa arbetsuppgifter, därför bör du också vara van datoranvändare.
Ett jobb i spårmiljö har särskilda säkerhetskrav, därför krävs det att du pratar flytande svenska. B-körkort är ett krav, det är meriterande om du har ytterligare körkortsbehörigheter. För att säkerställa de särskilda hälsokrav som gäller för säkerhetsarbete på järnväg kommer en hälsoundersökning att utföras innan anställning.
I denna rekrytering samarbetar Strukton med Jefferson Wells. För frågor kring rollen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Mattias Sahlström 08 736 1113, mattias.sahlstrom@jeffersonwells.se
Intresserad? Skicka in din ansökan omgående då vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Denna tjänst kan komma att säkerhetsprövas för placering i säkerhetsklass Ersättning
