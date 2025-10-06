Arbetsledare kapell och krematorium till Lunds pastorat
2025-10-06
Kyrkogårdsavdelningen i Lunds pastorat ansvarar för begravningsverksamhet och skötsel av pastoratets tolv kyrkogårdar. På kyrkogårdsavdelningen är vi cirka 70 medarbetare där vi tillsammans arbetar med att förvalta och utveckla kyrkogårdar, krematoriet och de gröna kulturmiljöer vi ansvarar för. Kyrkogårdsavdelningen är en del av Lunds pastorat, med totalt cirka 200 anställda samt en mängd ideella medarbetare, varav drygt 130 förtroendevalda. Utöver kyrkogårdsavdelningen finns även 7 församlingar, sjukhuskyrka, familjerådgivning, 2 förskolor, diakonicentral och secondhandbutik samt ett gemensamt kansli. Vi arbetar aktivt för att kunna säkerställa att Lunds pastorat är en schysst arbetsgivare. Till vår hjälp har vi bland annat Företagshälsovård som bidrar till att våra medarbetare mår bra, både fysiskt och mentalt. I Lunds pastorat råder nolltolerans mot diskriminerande och kränkande behandling. Lunds pastorat söker en arbetsledare för kapell- och krematoriearbetslaget. Rollen passar dig som vill kombinera ledarskap och personalansvar med ett viktigt samhällsuppdrag präglat av professionalitet och värdighet.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Som arbetsledare ansvarar du för att leda och utveckla arbetet i kapell och krematorium. Du planerar, kvalitetssäkrar och följer upp verksamhetens arbetsflöden samt ser till att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter efterlevs. Rollen innebär också ansvar för långsiktig planering och underhåll. I arbetsledarrollen ingår personalansvar för de fyra medarbetarna i arbetslaget.
En viktig del av uppdraget är att säkerställa att miljörapportering och kemikaliehantering inom hela kyrkogårdsavdelningens verksamhet fungerar korrekt. Du bistår även med underlag för budget och verksamhetsuppföljning, samtidigt som du bidrar till goda relationer med anhöriga, kollegor och externa aktörer.
Vid behov stöttar du också verksamheten genom att praktiskt delta i arbetet i både kapell och krematorium.
Vi söker dig som har/är
• Erfarenhet av arbetsledning, gärna inom en verksamhet med höga krav på respektfullt bemötande och teknisk kompetens.
• Kunskap om arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete.
• Erfarenhet av arbete med kvalitetsrutiner och dokumentation.
• God kommunikativ förmåga på svenska i både tal och skrift.
• God IT-kunskap och administrativ förmåga.
• Serviceinriktad, kommunikativ och prestigelös.
• Noggrann, strukturerad och med god samarbetsförmåga.
• Förmåga att planera, prioritera och organisera arbetet för sig själv och andra.
• Körkort med minst B-behörighet.
Meriterande:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom ledarskap eller annan likvärdig bakgrund.
• Arbetsmiljöutbildning.
Vi tror att du är
En trygg ledare som strukturerat lägger upp verksamhetens planering i tät dialog med medarbetarna och du skapar förutsättningar för dina medarbetare att lyckas. Du är strukturerad, kvalitetsmedveten och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Rollen kräver flexibilitet och förmåga att förhålla sig professionell även i känslomässigt krävande situationer.
Dina insatser kommer att bidra till såväl verksamhetens framgång som till en bättre arbetsplats och vi kommer därför att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En arbetsplats där respekt, värdighet och omtanke är grundläggande värden. Som arbetsledare blir du en del av kyrkogårdsavdelningen i Lunds pastorat, där vi är cirka 70 medarbetare som tillsammans ansvarar för begravningsverksamheten, krematoriet och förvaltningen av våra tretton kyrkogårdar samt grönytor runt kyrkor och församlingshem. Tillsammans arbetar vi för att vårda, utveckla och bevara de kulturmiljöer som vi har förtroendet att sköta.
Kyrkogårdsavdelningen är en del av Lunds pastorat - en organisation med totalt cirka 220 anställda och ett stort antal ideella medarbetare, varav drygt 130 är förtroendevalda. Här ryms förutom kyrkogårdsverksamheten även sju församlingar, sjukhuskyrka, familjerådgivning, två förskolor, diakonicentral och ett gemensamt kansli. Hos oss får du därför inte bara en meningsfull roll, utan också kollegor i en bred och mångfacetterad verksamhet.
Sista ansökningsdag är 2025-10-24
Intervjuer planeras v. 45
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas
Har du skyddade personuppgifter? Läs mer här om hur du söker tjänsten.
För dig med skyddade personuppgifter vill Lunds pastorat erbjuda en så säker ansökningsprocess som möjlighet. Du ska inte ansöka digitalt. För att minimera antalet personer hos arbetsgivaren som har åtkomst till dina personuppgifter ber vi dig att kontakta växeln på telefon: 046-71 87 00 och be om att bli kopplad till HR. HR kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Välkommen att ta kontakt!
Referenser: Vi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.
Vi undanber oss vänligen all kontakt med annons-och rekryteringsföretag.
För information om våra fackliga företrädare ber vi att du kontaktar
HR-avdelningen på telefon:
046-71 87 02 eller 046-71 87 04 Ersättning
