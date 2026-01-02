Arbetsledare inom stadsmiljö till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Stockholms kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Vill du vara med och forma något nytt och samtidigt utveckla utemiljön för medborgarna i vårt stadsdelsområde? Här får du möjligheten att vara med från start och bygga upp en parkskötsel i egen regi.
Välkommen till oss
Enheten stadsmiljö och hållbarhet ingår i avdelningen för verksamhetsstöd och stadsmiljö. Vårt uppdrag är att bidra till en attraktiv, trygg och hållbar stadsmiljö för stadsdelsområdets invånare. Vi ansvarar för skötsel och utveckling av stadsdelens park- och naturområden samt för att stödja förvaltningens verksamheter i arbetet med att nå stadens hållbarhetsmål.
Enheten består idag av fyra parkingenjörer, en stadsmiljöstrateg, en klimat- och miljösamordnare och en enhetschef. Vi står inför en spännande förändringsresa då vi från slutet av 2027 tar över ansvaret för parkskötsel i egen regi. I samband med detta utökar vi nu enheten med en arbetsledare.
Vi söker nu en arbetsledare som, tillsammans med oss, vill vara med och bygga upp parkskötsel i egen regi samt stärka parkingenjörernas arbete under en övergångsperiod. Vi är ett engagerat team som värdesätter dialog, delaktighet och samarbete och som varje dag arbetar för en välfungerande och hållbar stadsmiljö.
Vi erbjuder
Att arbeta med stadsmiljö är ett meningsfullt arbete som varje dag gör skillnad för våra invånare. Hos oss får du ett varierande, lärorikt och självständigt arbete i en verksamhet som präglas av utveckling och prestigelöshet.
Du får möjlighet att, tillsammans med dina närmaste kollegor, vara med och bygga upp en verksamhet i förändring och bidra till att forma nya arbetssätt.
Som anställd i Stockholms stad får du ta del av stadens kollektivavtalsbundna förmåner, såsom friskvårdsbidrag och semesterväxling. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som arbetsledare inom stadsmiljö ansvarar du inledningsvis för att vara med och bygga upp vår nya parkdrift. Du är med från start, planerar och skapar rutiner, hjälper till med iordningställning av lokaler och inköp av maskiner och fordon. Du deltar även i rekrytering av ny personal och blir sedan ansvarig för att leda och driva det dagliga arbetet i teamet.
Under uppstarts- och övergångsperioden kommer du inte att ha ett formellt arbetsledaransvar. Istället arbetar du nära parkingenjörerna för att lära känna driften och stärka verksamheten inför övertagandet av parkskötseln i egen regi. I rollen ingår också att bidra operativt i verksamheten, vilket innebär att du till viss del arbetar ute i stadsmiljön. Vi planerar för en stegvis övergång till parkskötsel i egen regi, så att övergången kan ske med bibehållen arbetsmiljö och kvalitet.
Under 2027 planerar enheten att anställa parkarbetare som kommer att utföra parkskötseln i egen regi. När verksamheten är etablerad kommer du att ha rollen som arbetsledare. Du ansvarar då för att leda och fördela arbetet samt för skötsel och renhållning av park- och naturmark inom stadsdelsområdet. Antalet medarbetare kommer att variera över året beroende på säsong.
Du rapporterar direkt till enhetschefen och kommer att arbeta nära parkingenjörerna. Rollen innefattar även dialog med medborgare i stadsdelen samt arbete i verksamhetens systemstöd, bland annat ISY Road.
Hälsning från din framtida chef
Jag heter Maria Cassel och som chef ser jag till dig som individ och hur du kan bidra till verksamhetens utveckling samtidigt som jag vill stödja din personliga utveckling. För mig är det viktigt att alla är delaktiga och bidrar till hög kvalitet. Genom att testa och utvärdera våra arbetssätt skapar vi både god arbetsmiljö och goda resultat. Tillsammans bygger vi en verksamhet att vara stolta över.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• utbildning inom parkförvaltning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och lämplig för tjänsten eller motsvarande erfarenhet inom arbetsledning av utemiljöer
• aktuell erfarenhet av park- och grönyteskötsel
• erfarenhet av att möta olika personligheter och arbetsstilar
• god förmåga att hantera administrativa system och andra digitala verktyg
• goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har
• dokumenterad och aktuell erfarenhet av arbetsledning
• erfarenhet av att ha arbetat med motsvarande uppgifter inom kommunal förvaltning och/eller privat regi
• god växtkännedom
• erfarenhet och kunskap om naturvårdsskötsel
• lokalkännedom om Hässelby-Vällingby stadsdelsområde
• god vana med arbetsmaskiner i en parkförvaltning.
Vi söker dig som vill vara med och forma vår nya parkdrift. Vi ser att du är en ledare som skapar kultur för engagemang och delaktighet samt skapar de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt. I rollen möter du många aktörer och du behöver därför vara skicklig på att samarbeta och ha ett smidigt sätt i din kommunikation. Vi ser även att du tar initiativ och bidrar aktivt till utveckling av arbetssätt och rutiner, samtidigt som du ser helheten och agerar för verksamhetens bästa.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-02Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7278". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Kontakt
Maria Cassel, enhetschef maria.cassel@stockholm.se 08-50804619 Jobbnummer
9667032