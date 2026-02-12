Arbetsledare inom städ - Clean Hansa (Södra Stockholm)
2026-02-12
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Stockholm
Clean Hansa är ett växande städföretag i Stockholm med fokus på hemstädnings abonnemang, fönsterputs och flyttstädning. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en arbetsledare med erfarenhet från städbranschen som vill ta ett operativt ansvar i verksamheten.
Som arbetsledare ansvarar du för den dagliga driften tillsammans med grundaren.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Schemaläggning och bemanning
Leda och följa upp städpersonal
Rekrytering och introduktion av nya medarbetare
Hantera reklamationer och säkerställa kundnöjdhet
Vara kontaktperson i operativa frågor gentemot kunder
Hantera dagliga operativa utmaningar
Tjänsten är både administrativ och operativ och innebär arbete både på kontor och ute i verksamheten.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från städbranschen
Är strukturerad och ansvarstagande
Är trygg i att leda personal
Har god svenska och engelska i tal och skrift (krav)
Har B-körkort (krav)
Meriterande:
Erfarenhet av schemaläggning
Tidigare rekryteringsansvar
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande bolag
Stort ansvar och möjlighet att påverka arbetssätt och struktur
Korta beslutsvägar och nära samarbete med grundaren
Möjlighet att växa i takt med bolaget
En arbetsplats där prestation och initiativ uppmärksammas
Vi befinner oss i en expansiv fas och rätt person kommer att spela en viktig roll i vår fortsatta utveckling.
Anställningsform
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Tillsvidare (6 månaders provanställning)
Start enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse
Placering
Tjänsten utgår idag från vårt kontor i Södertälje. Under året planerar vi att flytta verksamheten närmare Stockholm i takt med att bolaget växer.
Arbetet innebär både kontorsarbete och operativ närvaro ute hos kunder i Stockholmsområdet.
Vi söker en person som vill ta ansvar och vara med i ett bolag som växer snabbt. Hos oss är beslutsvägarna korta och rätt person får stort mandat, massiva utvecklingsmöjligheter.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation.
