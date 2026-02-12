Arbetsledare inom städ - Clean Hansa (Södra Stockholm)

Clean Hansa AB / Städarjobb / Södertälje
2026-02-12


Clean Hansa är ett växande städföretag i Stockholm med fokus på hemstädnings abonnemang, fönsterputs och flyttstädning. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en arbetsledare med erfarenhet från städbranschen som vill ta ett operativt ansvar i verksamheten.

Om tjänsten
Som arbetsledare ansvarar du för den dagliga driften tillsammans med grundaren.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Schemaläggning och bemanning

Leda och följa upp städpersonal

Rekrytering och introduktion av nya medarbetare

Hantera reklamationer och säkerställa kundnöjdhet

Vara kontaktperson i operativa frågor gentemot kunder

Hantera dagliga operativa utmaningar

Tjänsten är både administrativ och operativ och innebär arbete både på kontor och ute i verksamheten.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet från städbranschen

Är strukturerad och ansvarstagande

Är trygg i att leda personal

Har god svenska och engelska i tal och skrift (krav)

Har B-körkort (krav)

Meriterande:

Erfarenhet av schemaläggning

Tidigare rekryteringsansvar

Vad vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande bolag

Stort ansvar och möjlighet att påverka arbetssätt och struktur

Korta beslutsvägar och nära samarbete med grundaren

Möjlighet att växa i takt med bolaget

En arbetsplats där prestation och initiativ uppmärksammas

Vi befinner oss i en expansiv fas och rätt person kommer att spela en viktig roll i vår fortsatta utveckling.
Anställningsform
Heltid eller deltid enligt överenskommelse

Tillsvidare (6 månaders provanställning)

Start enligt överenskommelse

Lön enligt överenskommelse

Placering
Tjänsten utgår idag från vårt kontor i Södertälje. Under året planerar vi att flytta verksamheten närmare Stockholm i takt med att bolaget växer.
Arbetet innebär både kontorsarbete och operativ närvaro ute hos kunder i Stockholmsområdet.
Vi söker en person som vill ta ansvar och vara med i ett bolag som växer snabbt. Hos oss är beslutsvägarna korta och rätt person får stort mandat, massiva utvecklingsmöjligheter.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation.

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Clean Hansa AB (org.nr 559466-5928), https://jobb.cleanhansa.se
Bangatan 26 (visa karta)
151 32  SÖDERTÄLJE

Arbetsplats
Clean hansa

Jobbnummer
9737917

