Arbetsledare inom mekanik till Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik AB
2025-11-15
Har du ett intresse av att arbeta med mekaniska reparationer, nyinstallationer och service av pannor och ugnar inom industrin? Trivs du med att vara på resande fot och att arbeta i team? Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik AB söker sin nästa kollega till deras team i mellersta Sverige. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan redan idag, då vi jobbar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Höganäskoncernen är idag en ledande leverantör på den nordiska marknaden för eldfasta material och har dessutom en global närvaro inom utvalda applikationsområden. Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik AB erbjuder ugnstekniska och mekaniska tjänster samt lösningar för stoftavskiljning, främst till energi-, pappers-, stål- och gruvindustrin. I tjänsten kommer du dagligen att arbeta med kunders maskinutrustningar framförallt, pannor och ugnar med tillhörande utrustning där du utför reparationer, nyinstallationer och service inom det mekaniska området.
I denna tjänst ser du även resor som en naturlig del av ditt arbete då du är ute hos deras kunder och levererar tjänster till dem. Höganäs Borgestad Energi & Ugnsteknik AB har som målsättning att öka tillgängligheten och effektiviteten i anläggningarna ute hos kunderna då kombinationen av människa och teknik är det som verkligen gör skillnad.
Du erbjuds
• Utbildning och introduktion för att på bästa sätt komma in i arbetet
• Flexibelt och varierat arbete med mycket frihet under ansvar
• En trygg anställning och goda förmåner enligt gällande kollektivavtal
Dina arbetsuppgifter
I rollen som arbetsledare/montageledare kommer du att ansvara för en grupp om 4-8 personer. Du kommer dagligen att arbeta med problemlösning, förbättringar och löpande underhåll där felsökning, utbyte av reservdelar och svetsreperationer är en del av aktiviteterna hos deras kunder. Resor inom och utanför Sverige ingår som en naturlig del av arbetet, särskilt inom regionen Gävleborg/Dalarna, men även till andra delar av Sverige och Norden vid behov.
Utöver detta kommer du även att arbeta med:
• Leda och fördela det dagliga arbetet inom teamet
• Coacha och stötta medarbetare i deras utveckling
• Säkerställa att deadlines och kvalitetsmål uppnås
• Skriva tekniska rapporter på utfört uppdrag
• Tolka och förstå dokument och ritningar, inkl underlag för montage
VI SÖKER DIG SOM
• Teknisk eller industriteknisk utbildning, alternativt praktiskt erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• Har B-körkort
• Talar och skriver obehindrat på såväl svenska som engelska då arbetsuppgifterna kräver det
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av att leda ett team
• Arbetslivserfarenhet inom industrin, gärna från mekanisk tillverkning eller bearbetning
• Erfarenhet av att arbeta i projektform
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Flexibel
• Strukturerad
• Kommunikativ
• Självgående
