Arbetsledare inom mark - Drift och underhåll i Norra Värmland
Infrakraft Sverige AB / Byggjobb / Torsby Visa alla byggjobb i Torsby
2026-04-22
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infrakraft Sverige AB i Torsby
, Karlstad
, Falun
, Örebro
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Inom Infrakraftkoncernen har vi samlat närmare 700 av Sveriges främsta experter inom järnvägs-, vägbyggnad- och anläggningsarbeten, vilket gjort oss till en av branschens mest anlitade aktörer. Vi vet av personlig erfarenhet att det bästa sättet att nå framgång i vår verksamhet är att ge goda möjligheter till drivna individer. Vi söker därför kollegor med egna idéer som vill få frihet och möjlighet att utveckla sina karriärer tillsammans med några av de bästa entreprenörerna i branschen!
Är du en trygg och driven ledare som älskar att vara nära produktion? Kanske arbetar du redan inom anläggning eller järnväg och är redo för att ta nästa steg som arbetsledare?
Om rollen:
Vi söker nu en självgående och ansvarsfull Arbetsledare inom mark till vår nystartade drift o underhållskontrakt i Norra Värmland.
Tillsammans med platschef har du en central roll i projektens tekniska och ekonomiska framgång. Du planerar, leder och följer det dagliga arbetet, alltid med fokus på effektivitet, hög säkerhet samt Trafikverkets krav. Du har en central roll i att säkerställa att arbetena drivs effektivt och når uppsatta mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar att leda, planera och samordna drift & underhållsarbeten samt markarbeten. Vilket innebär att leda och planera egen samt inhyrd personal och underentreprenör. Du har ett ekonomiskt ansvar för dina projekt och säkerställer att produktionen drivs framåt med fokus på kvalitet, effektivitet och uppsatt tidplan.
I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring vintertid i samband med vinterväghållning samt sommartid i samband med barmarksunderhåll.
I rollen verkar du för att skapa och upprätthålla en säker och trivsam arbetsmiljö, där struktur och god kommunikation är en naturlig del av arbetet. Du arbetar i enlighet med Trafikverkets regelverk och ansvarar för att samtliga arbeten utförs korrekt inom deras anläggningar. I nära samarbete med platschef bidrar du aktivt till projektets utveckling och identifierar löpande förbättringsmöjligheter.
Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet från arbetsledande roll inom anläggning och/eller drift och Underhåll
God vana att arbeta med mängdförteckning för ekonomisk uppföljning och produktionsstyrning
God förmåga att planera, prioritera, leda team samt följa upp resultat
God förmåga att kommunicera i svenska, både muntligt och skriftligt
Kunskaper i engelska är meriterande
B-körkort
Personliga egenskaper:
Som person är du flexibel, beslutsam och lösningsfokuserad. Du har förmåga att hantera förändring och fatta välgrundade beslut även i ett högt tempo. Du är en positiv och engagerad ledare som skapar förtroende, bygger starka relationer och motiverar ditt team att arbeta mot gemensamma mål.
Med ett strukturerat arbetssätt och tydlig kommunikation skapar du trygghet i projekten. Du inspirerar andra, får människor att vilja bidra och skapar en arbetsmiljö präglad av samarbete, engagemang och god stämning.
Vad erbjuder vi dig?
Jobba inom en växande koncern med stora, meningsfulla projekt som formar Sveriges framtid
Korta beslutsvägar och stort eget ansvar
Utvecklingsmöjligheter, både personligt och karriärmässigt
Kollektivavtal, konkurrenskraftiga villkor och ett gäng härliga kollegor som bryr sig om varandra
Ansök nu
Du ansöker via knappen "skicka ansökan". Vi tar inte emot ansökningar som endast inkommer via mail. Alla ansökningar behandlas löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du har frågor om tjänsten kan du via mail kontakta Jonas.lilja@infrakraft.se
, Arbetschef Infrakraft Drift och Underhåll. Om du har frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Daniel Thunberg, HR-specialist via mail daniel.thunberg@infrakraft.se
Vi strävar efter att vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter för alla. Vår personalsammansättning ska spegla samhället i stort, och vi välkomnar därför sökande oavsett kön, ålder eller bakgrund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7585427-1959648". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infrakraft Sverige AB
(org.nr 559090-8686), https://karriar.infrakraft.se
Stapelgatan 2 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD
Infrakraft Jobbnummer
9868469