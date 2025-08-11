Arbetsledare inom lokalvård till Sodexo på Vrinnevisjukhuset
2025-08-11
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Sodexo erbjuder ett varierat utbud av servicetjänster till organisationer inom privat och offentlig sektor och vi söker nu en arbetsledare till vårt FM-uppdrag inom Region Östergötland med placering på Vrinnevisjukhuseet i Norrköping
Som arbetsledare kommer du ansvara för uppdraget lokalvård som innefattar: Daglig städning på Vrinnevisjukhuset samt återkommande tilläggstjänster. Du kommer ha ditt kontor på Vrinnevisjukhuset och dela på verksamheten med vår nuvarande arbetsledare.
I rollen som arbetsledare dvs närmaste chef förvaltar och utvecklar du Sodexos uppdrag genom att ansvara för driftsfrågor inom verksamheten. Du kommer även att ansvara för ekonomi-, personal- löner och arbetsmiljöfrågor m.m. Du kommer leda en grupp som består av ca 35-40 medarbetare där ditt ansvar är att leda, planera och fördela arbetet samt säkerställa en effektiv leverans av Sodexos tjänster. Det är även en roll med kundkontakt där du agerar lyhört för kundernas behov samt säkerställer att Sodexo fullföljer sitt uppdrag på bästa sätt. Du ingår i uppdragets ledningsgrupp och rapporterar till platschefen i Norrköping.
Du blir erbjuden:
• Möjligheten att arbeta på ett värderingsstyrt bolag som fokuserar på samhällsansvar och hållbarhet.
• En roll där du får bidra till att minimera smittspridningen och säkerställa att vården kan utföra sitt uppdrag på ett säkert sätt.
• En spännande roll med stort ansvar där du får driva och utveckla Sodexos verksamheter inom Region Östergötland
Blir en del av en positiv och framåtsträvande organisation som präglas av medarbetare som är engagerade och delaktiga i verksamhetens utveckling
• Ha operativt ansvar för driftledning, styrning och uppföljning av Sodexos uppdrag samt säkerställa ett effektivt användande av resurser
• Vidareutveckla och förbättra uppdragets verksamhet samt säkerställa en god kvalitet i det dagliga arbetet.
• Arbeta med kompetensförsörjning där du rekryterar, utvecklar och stöttar dina medarbetare
• Utbilda medarbetare enligt krav och regelverk samt genomför städkontroller tillsammans med kund
• Skapa och bibehålla goda relationer till Sodexos kunder
• Resultatuppföljning och budgetarbete inom din verksamhet
Vi söker dig som:
• Har en avslutad gymnasieutbildning
• Har tidigare erfarenhet inom lokalvård samt utbildning inom standard INSTA 800
• Har erfarenhet från en roll med personalansvar, gärna inom offentlig verksamhet
• Har en god dator- och systemvana med goda kunskaper i MS Officepaketet, framförallt excel
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har B-körkort
Det är meriterande om du:
• Har utbildning inom SiV samt dansk/svensk hygienstandard
• Har erfarenhet av resultatuppföljning och budgetarbete
Som person är du:
• Flexibel
• Problemlösande
• Självgående
• Serviceinriktad
Anställningsform och arbetstider:
Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas), heltid, dagtid.Lön enligt överenskommelse.
Har du frågor kontakta platschef Dorin Andrei via e-mail: dorin.andrei@sodexo.com
Då intervjuprocess sker löpande, ansök snarast. Ansökan kan endast göras via vår hemsida/rekryteringsverktyg.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Observera att alla medarbetare inom Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Välkommen att söka!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
