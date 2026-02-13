Arbetsledare inom logistik och produktion - Järna
2026-02-13
Är du en kommunikativ och ansvarstagande ledare med känsla för service och förbättringsarbete? Vår kund i logistikbranschen söker nu en erfaren operativ arbetsledare som vill utveckla både människor och processer.Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Som arbetsledare leder du ett team av servicepersonal och säkerställer att den dagliga driften fungerar optimalt. Du planerar, fördelar och följer upp arbetet, samtidigt som du driver förbättringar inom logistik och materialhantering. Rollen innebär både operativt och administrativt ansvar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planera och fördela personal mellan enheter
Delta i budgetarbete och planering
Följa upp kundleveranser och avtal
Beställa material och hantera mottagning av gods
Introducera nyanställda och coacha teamet
Delta i kundmöten och arbetsmiljöarbete
Rapportera till platschef och arbeta mot uppsatta KPI:erProfil
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna inom logistik eller produktion
Truckkort och B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vana att arbeta i Office 365 och med affärssystem
Strukturerad, lösningsorienterad och med förmåga att motivera andraUtbildningsbakgrund
Gymnasieutbildning inom logistik eller produktion är meriterande, dock inget krav.Övrig information
För att trivas i denna roll är det viktigt att du är detaljorienterad och strukturerad. Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Om Yourstaff

Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, teknik, logistik, industri, ekonomi och kundtjänst. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att vara en trygg rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. Vår ambition är att vara den bästa arbetsgivaren på marknaden genom att ta tillvara på talanger och all kompetens på marknaden. På Yourstaff tror vi på mångfald, inkludering och välmående. Våra ledord är tillit, hjärta och långsiktighet som genomsyrar vår verksamhet. Yourstaff är din trygga rekryteringspartner som satsar på rätt matchning och ser medarbetare som hjärtat i verksamheten.
André Celik andre@yourstaff.se Jobbnummer
9741228