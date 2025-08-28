Arbetsledare inom Livsmedelsproduktion till Guldhaven Pelagiska

Guldhaven Pelagiska AB / Kvalitetsbedömarjobb / Kalix
2025-08-28


Visa alla kvalitetsbedömarjobb i Kalix, Haparanda, Luleå, Överkalix, Övertorneå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Guldhaven Pelagiska AB i Kalix

Arbetsledare inom Livsmedelsproduktion till Guldhaven Pelagiska
Guldhaven Pelagiska i Kalix söker en erfaren arbetsledare med minst 3 års dokumenterad erfarenhet inom fisk- och livsmedelsproduktion. Tjänsten innebär att leda den dagliga produktionen och utföra arbetsuppgifter inom produktionen av fiskprodukter.

Publiceringsdatum
2025-08-28

Dina arbetsuppgifter
Leda och planera produktionen i produktionsteamet.
Hantera, rensa och kontrollera fisk för vidare behandling.
Säkerställa att arbetsmoment utförs enligt gällande hygien- och säkerhetsföreskrifter.
Köra truck, då truckkörkort är ett krav.
Koordinera logistik och materialflöden inom produktionen.
Följa upp produktionsmål och rapportera till ledningen.

Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom fisk- eller livsmedelsproduktion.
Erfarenhet av att rensa och hantera fisk.
Utbildning inom livsmedelssäkerhet och hygien.
Flytande svenska, engelska och ryska i tal och skrift.
Truckkörkort är ett krav.

Meriterande:
Erfarenhet av rom tillverkning eller hantering av rom och annan delikates fiskprodukt.

Anställningen omfattar:
Heltid, placerad i Kalix.

Så ansöker du
Skicka CV och personligt brev till emma.gabrielsson@guldhaven.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: emma.gabrielsson@guldhaven.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Arbetsledare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Guldhaven Pelagiska AB (org.nr 556704-1560), http://www.guldhaven.se
Energivägen 3 (visa karta)
952 31  KALIX

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Guldhaven Kalix

Kontakt
Emma Gabrielsson
emma.gabrielsson@guldhaven.se

Jobbnummer
9481513

Prenumerera på jobb från Guldhaven Pelagiska AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Guldhaven Pelagiska AB: