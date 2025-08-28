Arbetsledare inom Livsmedelsproduktion till Guldhaven Pelagiska
Guldhaven Pelagiska i Kalix söker en erfaren arbetsledare med minst 3 års dokumenterad erfarenhet inom fisk- och livsmedelsproduktion. Tjänsten innebär att leda den dagliga produktionen och utföra arbetsuppgifter inom produktionen av fiskprodukter.Publiceringsdatum2025-08-28Dina arbetsuppgifter
Leda och planera produktionen i produktionsteamet.
Hantera, rensa och kontrollera fisk för vidare behandling.
Säkerställa att arbetsmoment utförs enligt gällande hygien- och säkerhetsföreskrifter.
Köra truck, då truckkörkort är ett krav.
Koordinera logistik och materialflöden inom produktionen.
Följa upp produktionsmål och rapportera till ledningen.Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av arbete inom fisk- eller livsmedelsproduktion.
Erfarenhet av att rensa och hantera fisk.
Utbildning inom livsmedelssäkerhet och hygien.
Flytande svenska, engelska och ryska i tal och skrift.
Truckkörkort är ett krav.
Meriterande:
Erfarenhet av rom tillverkning eller hantering av rom och annan delikates fiskprodukt.
Anställningen omfattar:
Heltid, placerad i Kalix.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
