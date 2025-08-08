Arbetsledare inom järnväg/tele till teleentreprenad i Sverige!
2025-08-08
2025-08-08
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Job Solution Sweden Consulting AB i Umeå
, Luleå
, Sundsvall
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-08Om företaget
Teleentreprenad grundades 2018 och har snabbt etablerat sig som en ledande aktör inom telekommunikation mot järnvägssektorn. Företaget specialiserar sig på installation, underhåll och service av telekommunikationssystem som används inom järnvägsnätet. Vi arbetar bland annat med installation av optiska och kopparbaserade kablar, samt system för trafik- och säkerhetskommunikation såsom informationssystem, högtalare för plattformskommunikation och system för signalering.
Med en stark kompetens och ett dedikerat team har företaget snabbt vuxit och söker nu en arbetsledare med projektledaregenskaper för att driva och leda våra omfattande satsningar i norra Sverige som utgångspunkt där du kommer vara en nyckelperson!
Varför jobba hos oss?
Inspirerande arbetsmiljö med stort ansvar och möjlighet att göra skillnad
Snabba beslut och en platt organisation där idéer och initiativ uppskattas
Ekonomiskt stabilt företag med stark tillväxt
Kollektivavtal, bra försäkringar och pensionslösningar
Förmånsbil ingår samt möjlighet att styra din egen tid
En trivsam och positiv arbetsplats med engagerade kollegor
Om rollen:
Som arbetsledare hos Teleentreprenad kommer du att ha ett helhetsansvar för att leda och driva projekt från planeringsfas till genomförande. Du ansvarar för projektens ekonomi, tidsplan och kvalitet. Rollen innebär arbete på flera projekt samtidigt och omfattar både planering och praktiskt genomförande. Eftersom projekten är spridda i Norrland krävs det att du kan ligga borta periodvis. Arbetet sker vanligtvis måndag till torsdag, vilket ger en långhelg varje vecka.
Vanliga arbetsuppgifter:
Planera och förbereda projekt inför produktion (inklusive materialinköp, ekonomi och tekniska specifikationer)
Leda och fördela arbetsuppgifter till tekniker och övriga teammedlemmar
Säkerställa korrekt dokumentation och fakturering
Ansvara för att följa upp projektens ekonomi och prognoser
Delta och hålla i möten samt planera arbetsveckan
Arbeta självständigt och lösa problem på plats
Koordinera projektteamet och säkerställa att uppsatta mål nåsKvalifikationer
B-körkort
Några års erfarenhet inom telekommunikation, El eller liknande relevant område.
Meriterande:
Järnvägsutbildning eller annan relevant utbildning inom järnvägssektorn
Erfarenhet från järnvägsbranschen
Erfarenhet som projekt eller arbetsledare
Egenskaper vi söker:
Självständig och driven med förmåga att ta egna initiativ
Lösningsorienterad och kan hantera utmaningar på ett effektivt sätt
Flexibel och villig att arbeta på olika projektplatser i Norrland
Förmåga att hålla ordning och struktur samtidigt som man arbetar under press
Fortsatt intresserad av rollen?
Vad kul! Då får du mer än gärna ansöka med ett CV så hör vi av oss för ett eventuellt nästa steg i processen.
Den här rekryteringsprocessen administreras av Job Solution Consulting, och kunden har begärt att alla frågor angående tjänsten hanteras av Job Solution Consulting. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/ Jobbnummer
9451055